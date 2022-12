Calciomercato Napoli, accordo vicino: così la squadra è completa

Il Napoli sta per portare a termine un’operazione mirata in ottica mercato: ecco quando si può chiudere l’affare, l’accordo è vicino.

Il Napoli è alla caccia di un vice Giovanni Di Lorenzo, che possa permettergli appunto di rifiatare, non andando però a minare gli equilibri delle gare e dell’intera squadra. A questo proposito, Cristiano Giuntoli ha già individuato il profilo giusto. Per quest’ultimo continuano i contatti, si può chiudere prima del previsto.

Il Napoli, quindi, ha bisogno di un vice Di Lorenzo. Di un esterno destro che conosca già i meccanismi della Serie A e che rappresenti un’alternativa per Luciano Spalletti. È con queste motivazioni che il club partenopeo è arrivato a mettere gli occhi su Bartosz Bereszynski.

Il giocatore è stato titolare anche con la Polonia nei Mondiali in Qatar. E ora appare sempre più vicino al Napoli appunto. Con Zanoli coinvolto nell’operazione, pronto a trasferirsi alla Sampdoria con il fine di trovare più minuti di gioco possibili. Ecco allora quando si può chiudere per il trasferimento.

Calciomercato Napoli, accordo per Bereszynski sempre più vicino: l’operazione coinvolge Zanoli, ecco quando si può chiudere

A parlare dell’operazione che coinvolge il club partenopeo è stata questa sera, solamente pochi minuti fa, la redazione di ‘Sky Sport’: “Avanti tutta per nella trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Bartosz Bereszynski“, viene annunciato. E poi ancora: “L’esterno polacco è il rinforzo individuato dagli azzurri per il ruolo di vice Di Lorenzo”.

“I contatti – viene rivelato inoltre da ‘Sky Sport’ – vanno avanti. E sono sempre più approfonditi, con l’intesa che è vicina. L’obiettivo quindi è quello di chiudere la trattativa prima di Natale. L’operazione procede sulla base del prestito con Zanoli che si trasferirebbe a Genova con la stessa formula”. Non resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti di un’operazione che ormai sembra procedere verso la meta a ritmi sostenuti.