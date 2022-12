“Esami in giornata”: Inter-Napoli, Inzaghi in ansia per il suo big

Alla ripresa del campionato ci sarà il big match tra l’Inter ed il Napoli, ma Simone Inzaghi è in ansia per un suo calciatore.

I Mondiali in Qatar stanno ormai per chiudere i battenti, visto che questa sera si giocherà tra Francia e Marocco la seconda semifinale. Nella prima c’è stato il successo netto dell’Argentina di Messi per 3-0 sulla Croazia vicecampione del Mondo.

Una volta terminata la Coppa del Mondo, l’attenzione di tutti si sposterà di nuovo sui campionati nazionali. I vari club, intanto, si stanno preparando per la ripresa del campionato, alla quale mancano circa tre settimane. La Serie A riprenderà subito con una partita che potrebbe dire già molto sulla lotta Scudetto.

Il prossimo 4 gennaio, infatti ci sarà il big match tra l’Inter ed il Napoli. I nerazzurri, considerando gli undici punti di distacco in classifica, faranno di tutto per vincere la gara contro la squadra di Luciano Spalletti, visto che per loro potrebbe rappresentare l’ultima occasione per rientrare in maniera importante nella corsa al titolo. Tuttavia, proprio per questa partita, Simone Inzaghi è in ansia per uno dei perni della sua squadra.

Inter-Napoli, Inzaghi è in ansia per le condizioni di Brozovic

Marcelo Brozovic, infatti, nel corso della semifinale di ieri sera tra la sua Croazia e l’Argentina, è stato costretto ad uscire anzitempo per qualche problema muscolare. Matteo Barzaghi, ha appena fornito degli importanti aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista nerazzurro: “Dalic ha detto ieri che Brozovic ha avuto un problema muscolare. Il calciatore effettuerà degli esami in giornata, mentre in sera ci dovrebbero essere degli aggiornamenti”.

Il giornalista di ‘Sky Sport’ ha poi continuato: “Già il fatto che Brozovic faccia dei controlli fa capire che un po’ di preoccupazione sulle sue condizioni può esserci. In casa Inter c’è tanta attesa sull’esito di questi esami, vista la gara contro il Napoli alla ripresa del campionato”. Non avere a disposizione contro gli azzurri il giocatore croato, infatti, sarebbe una pessima notizia per Simone Inzaghi che, però, ha già saputo rimediare all’assenza del suo big.

Brozovic, infatti, ha salvato varie partite nella prima parte di stagione per colpa di un infortunio. Tuttavia, Simone Inzaghi ha saputo rimediare all’assenza del croato con Calhanoglu, schierato a sorpresa davanti alla difesa.