🩼 Tegola in Serie A: il bomber salta il Napoli e rischia la carriera

Manca sempre meno tempo al ritorno della Serie A. In casa Napoli e non solo le squadre lavorano in vista di questa ‘nuova stagione’.

I Mondiali sono sempre più vicini alla conclusione, stasera si disputerà la seconda semifinale e successivamente ci sarà l’ultimo atto domenica pomeriggio. L’Argentina di Lionel Messi affronterà la vincente di Francia-Marocco e solo dopo tutti gli appassionati potranno concentrarsi su quello che più manca a tutti noi, ovvero la Serie A. Quest’anno il campionato italiano, e tutti quelli europei, hanno vissuto un’annata particolare, divisa in due parti a causa della rassegna iridata.

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di rivedere la propria squadra in campo per match ufficiali. Gli azzurri hanno avuto una prima parte di stagione straordinaria, sia in Serie A che negli impegni di Champions League. La formazione partenopea tornerà in campo il prossimo 4 Gennaio dove affronterà a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi. Il primo complicato match di una serie decisiva in chiave scudetto.

Nella prima settimana dopo il rientro la formazione di Spalletti affronterà Inter, Sampdoria e Juventus e il match contro la squadra blucerchiata è quello sulla carta più agevole. La squadra ligure è in netta difficoltà in campionato ed è in piena zona retrocessione, la sfida per la formazione di Stankovic si preannuncia tutt’altro che semplice. Nelle ultime ore è arrivata una bruttissima notizia per la formazione blucerchiata.

Serie A, Quagliarella rischia la carriera

Una stagione difficile e l’ennesima brutta notizia per il club ligure. Nella giornata di ieri l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali hanno inoltre evidenziato una lesione dei legamenti del ginocchio e la situazione di Quagliarella verrà valutata nelle prossime ore. Una notizia bruttissima per Stankovic che perde cosi il proprio bomber.

Quagliarella lascerà il ritiro in Turchia dove è coinvolto il club e tornerà in Italia per ulteriori accertamenti. Fabio salterà sicuramente la sfida contro il Napoli agli inizi di gennaio, ma se l’infortunio verrà confermato potrebbe aver terminato in anticipo la stagione. Un infortunio che potrebbe di conseguenza sancire la fine della carriera dell’ex attaccante di Juventus e Napoli. Quagliarella già pensava al ritiro a fine anno, ma questo infortunio potrebbe complicare ulteriormente le cose.