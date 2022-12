Juve, due guai grossi per Allegri: tifosi ora in ansia

La Juve ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Cremonese ma per Allegri non mancano le brutte notizie.

La Juventus ha ripreso ad allenarsi, per provare ad isolarsi dalle questioni extra-campo e prepararsi nel migliore dei modi alla seconda parte della stagione. Il 4 gennaio il calendario propone la trasferta sul campo della Cremonese terzultima, con i bianconeri che nell’occasione proveranno a proseguire la striscia di vittorie consecutive (5) conquistate prima della sosta dovuta al Mondiale. Le brutte notizia per l’allenatore Massimiliano Allegri, però, non mancano.

La squadra virtuale da lui sognata in estate, infatti, difficilmente si concretizzerà già ad inizio 2023. Il motivo è da ricercare nei problemi fisici che continuano ad attanagliare Federico Chiesa e Paul Pogba. L’esterno, durante la della seduta di ieri, ad un certo momento è uscito dal campo lamentando un fastidio all’adduttore. Uno stop inatteso, che costringerà l’ex Fiorentina a sottoporsi ad altri esami a stretto giro di posta.

Il suo rientro era avvenuto il 6 novembre: 17 minuti contro l’Inter, poi altri 26 nel corso della gara vinta ai danni della Lazio il 13 dello stesso mese. Allegri sperava di riaverlo tirato a lucido alla ripresa tuttavia il nuovo guaio ha creato una certa apprensione non soltanto nel calciatore ma in tutto l’ambiente. E non finisce qua. Parlavamo di due brutte notizie, all’inizio. Ecco, la seconda consiste nello slittamento dei tempi di recupero del francese.

Juve, Allegri in ansia per Chiesa e Pogba

L’ex Manchester United, out da metà a luglio a causa della lesione al menisco laterale rimediata durante la tournée in terra statunitense, continua ad essere alle prese con la riabilitazione post-intervento chirurgico. In questi giorni continuerà a lavorare da solo in palestra seguendo la tabella preparata dallo staff medico. Poi, quando dimostrerà di stare meglio, allora potrà ricominciare a correre e riunirsi progressivamente al gruppo.

Un iter che si preannuncia ancora lungo. Pogba, secondo il crono-programma iniziale, sarebbe dovuto rientrare nel big match del 13 gennaio in casa del Napoli. Così, invece, non sarà. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri potrebbe riabbracciarlo soltanto a fine gennaio. Il condizionale, in ogni caso, è d’obbligo. La sua seconda avventura in bianconero, fin qui, è stato un calvario. Per la Juventus, impegnata in una complicata rincorsa verso la vetta della classifica, le difficoltà si moltiplicano.