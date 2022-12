“Ho deciso di sospendere…”: brutte notizie in casa Italia, c’è l’annuncio ufficiale

Per l’Italia di Roberto Mancini è arrivato un annuncio ufficiale che sicuramente ha scosso tutto l’ambiente della Nazionale.

Quella di ieri è stata sicuramente la serata di Lionel Messi. La ‘Pulce’, infatti, è stato l’autentico mattatore della semifinale tra la sua Argentina e la Croazia di Modric. I croati, di fatto, avevano cominciato meglio la partita, ma poi il calciatore del PSG ha spostato gli equilibri con un gol su rigore e due assist a Julian Alvarez,

Questa sera, invece, ci sarà l’altra semifinale di questo Mondiale tra la Francia campione in carica ed il sorprendente Marocco. I ‘Blues’ sono sicuramente favoriti, ma la squadra di Walid Regragui ha già dimostrato di saper battere ogni pronostico. Anche perché il team africano ha già eliminato sia il Belgio che la Spagna.

Questo Mondiale, fino a questo momento, è stato contraddistinto dalla caduta di molte big. In questa Coppa del Mondo, infatti, hanno deluso squadre del calibro di Brasile, Belgio, Spagna e Germania, ma la prima a dare segni di una profonda crisi è stata l’Italia, anche perché non si è neanche qualificata per la massima competizione per le nazionali. Proprio per la squadra guidata da Roberto Mancini è arrivata in queste ore è arrivata una brutta notizia.

Italia, l’annuncio di Vialli: “Ho deciso di sospende i mei impegni professionali sia presenti che futuri”

Gianluca Vialli, capo delegazione degli azzurri, ha annunciato alla FIGC la sua assenza per le prossime gare dell’Italia: “A conclusione di una lunga e complicata trattativa con il mio incredibile team di oncologi ho deciso di sospendere, spero momentaneamente, i miei impegni professionali sia presenti che futuri”.

L’ex giocatore di Sampdoria e Juventus ha poi continuato il suo intervento: “L’intento è quello di utilizzare tutte le mie energie psico-fisiche per dare una mano al mio corpo a superare questa fase della malattia, così di cercare di essere in grado il prima possibile di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. Anche Gabriele Gravina ha voluto commentare questa decisione di Vialli.

Gravina: “Gianluca può contare su ognuno di noi”

Il presidente della FIGC ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Gianluca è un assoluto protagonista della Nazionale e continuerà ad esserlo anche in futuro. Grazie alla sua incredibile forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto che tornerà al più presto. Può contare su ognuno di noi, perché noi siamo una squadra, sia dentro che fuori dal campo”.