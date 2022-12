Napoli, Giuntoli al lavoro: si guarda in Serie A per il doppio colpo di lusso

In casa Napoli si guarda con attenzione al futuro. Il club partenopeo è molto attivo nel guardare i giovani talenti della Serie A.

Nella sessione estiva di calciomercato il Napoli ha cambiato molto, ha quasi rivoluzionato la rosa senza intaccare i risultati. Il club partenopeo, ha ceduto i pilastri degli anni scorsi ed ha puntato su giovani talenti. I nuovi acquisti hanno sorpreso fin da subito. Gran parte del merito va assegnato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, capace di trovare diversi giovani talenti non solo in Italia ma sull’intero panorama internazionale.

La dirigenza azzurra ha migliorato il bilancio abbassando (non di poco) il monte ingaggi ed ha scovato calciatori che stanno stupendo tutti. Il caso più evidente è quello del giovane talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, capace di trascinare la squadra in vetta in Italia ed in Europa a suon di gol e assist. Il georgiano è arrivato come autentico sconosciuto ed ha preso la difficile eredità dell’ex capitano Lorenzo Insigne, ma fin da subito ha stupito ed ha raggiunto risultati straordinari.

Il direttore sportivo azzurro ha pescato anche in Serie A dove ha acquistato, nel reparto offensivo, giocatori funzionali e di talento come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante della Nazionale di Roberto Mancini, dopo un inizio complicato, ha iniziato a rendere alla grande ed ora sembra fondamentale anche nelle rotazioni di Spalletti. Raspadori è in grande forma, come dimostrato in Turchia, dove ha segnato 4 reti nelle ultime due amichevoli, giocate solo per metà.

Napoli, Giuntoli guarda ancora in casa Sassuolo

Il direttore sportivo azzurro guarda anche in Serie A e osserva alcuni dei calciatori più interessanti sul piano internazionale. Come riporta il Mattino il Napoli valuta con attenzione il profilo di due giovani talenti del Sassuolo, due dei calciatori più in forma in questa prima parte di stagione.

I nomi in questione sono quelli di Frattesi e Laurientiè, pilastri nella squadra di Davide Dionisi. Frattesi è monitorato da mesi ormai dalla Roma di Josè Mourinho. Laurientiè è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione e il Napoli, sempre attento ai giovani molto interessanti, valuta da tempo il suo profilo.