“Frenata improvvisa”: Napoli, la decisione è una vera batosta per Giuntoli

Non solo campionato per il Napoli. Il diesse Cristiano Giuntoli continua a lavorare senza sosta sul calciomercato e valuta vari nomi.

Il Napoli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno dimostrato più volte negli ultimi mesi di avere una particolare attenzione per i giovani talenti. Il club partenopeo, negli ultimi anni, ha spesso acquistato giovani sconosciuti, poi affermatisi in azzurro. Ricordiamo i tempi di Lavezzi e di Hamsik e lo stesso Cavani non era molto conosciuto prima dell’avventura in Campania. Con l’avvento di Giuntoli i nuovi ‘sconosciuti’ sono aumentati e i risultati sono stati quasi sempre positivi.

Il direttore sportivo del club campano ha pescato sia in Italia che nel resto d’Europa (talvolta del mondo) giovani profili e questi hanno avuto la definitiva consacrazione in maglia azzurra. L’attaccante Kvicha Kvaratskhelia è stato il colpo a sorpresa dell’ultima sessione di calciomercato, il Napoli lo ha acquistato quasi in sordina e questi è letteralmente esploso.

Kvaratskhelia ed il coreano Kim sono stati i calciatori migliori della Serie A nel mese di Agosto e di Settembre e le loro prestazioni non sono passate inosservate. La dirigenza è già al lavoro per blindarli, visto il forte interesse di alcuni dei club più importanti al mondo. Intanto il club partenopeo guarda avanti e monitora altri giovani interessanti, anche all’interno della nostra Serie A.

Napoli, si complica l’affare Samardzic

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell’interesse azzurro per il giovane talento dell’Udinese Lazar Samardzic. Il centrocampista piace sia a Giuntoli che al tecnico Luciano Spalletti (che ha mostrato belle parole per lui), ma portarlo via da Udine non sarà semplice e secondo la rosea è una cosa quasi impossibile. Giuntoli deve quindi dire addio al suo pallino di mercato.

Secondo il quotidiano il calciatore resterà anche l’anno prossimo, in quello che potrebbe diventare l’anno della consacrazione. I tifosi friulani sognano l’Europa e Samardzic intanto è uno dei profili più interessanti sul panorama europeo. C’è una frenata rispetto alle sensazioni di cessione ed il calciatore è pronto a lanciarsi come stellina della Serie A. Niente da fare per Giuntoli e per tutti gli altri club italiani sul calciatore.