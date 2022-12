❌ Inter-Napoli, arriva l’annuncio: nerazzurri in apprensione

Il prossimo 4 gennaio ci sarà il big match tra l’Inter ed il Napoli, ma c’è un annuncio che sta mettendo apprensione in casa interista.

In attesa che il Mondiale finisca domenica con la finale tra l’Argentina di Messi e la Francia, le squadre di club si stanno preparando per la ripresa del prossimo 4 gennaio. Giò nel primo turno di campionato del 2023 ci saranno delle partite molto interessanti, anche se il match di cartello sarà sicuramente Inter-Napoli.

La gara di San Siro, di fatto, potrebbe essere già decisiva per la lotta scudetto, visto che il Napoli ha la bellezza di undici punti di vantaggio sulla squadra guidata da Simone Inzaghi. L’Inter, di fatto, contro gli azzurri ha l’obbligo di vincere se vuole sperare ancora di poter lottare per la vittoria del campionato.

Tutto l’ambiente interista sta spingendo molto per la sfida contro il team di Luciano Spalletti. Tuttavia, proprio in queste ore, Simone Inzaghi è molto preoccupato per le condizioni di un big della squadra. Marcelo Brozovic, infatti, nel corso delle semifinale persa 4-0 contro l’Argentina è uscito anzitempo per un problema fisico. Proprio in queste ore bisogna registrare un annuncio molto importante per il centrocampista.

Inter-Napoli, l’annuncio di Datic sulle condizioni di Brozovic

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni prima della finale per il terzo ed il quarto posto: “Match contro il Marocco? Abbiamo molti giocatori stanchi, alcuni di loro hanno infortuni di lieve entità. Dobbiamo assolutamente rinfrescare la squadra”. Con queste parole, di fatto, il tecnico croato ha annunciato l’assenza di Brozovic.

Come riportato da ‘Vecernji’, infatti, il calciatore dell’Inter non dovrebbe giocare contro il Marocco. Il nerazzurro dovrebbe essere sostituito da Lovro Majer. Simone Inzaghi, intanto, sta vivendo attimi di apprensione, anche perché Brozovic è già stato fermo per tanto tempo nella prima parte di stagione. Nonostante la preoccupazione del tecnico della ‘Beneamata’, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del crotato sono positivi. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, il problema muscolare del mediano dovrebbe essere di poco conto, anche tutto l’ambiente interista ci va con i piedi di piombo per evitare nelle prossime settimane brutte ricadute.