Napoli, porte girevoli per Spalletti: in arrivo un rinforzo inatteso

Una novità inaspettata potrebbe prodursi durante il calciomercato invernale del Napoli: gli azzurri sono impegnati su più fronti

Le manovre di mercato del Napoli non sembrano completarsi con l’affare in via definizione con la Sampdoria per lo scambio tra Zanoli e Bereszynski, movimento che permetterebbe di guadagnare esperienza in una zona delicata del terreno di gioco. La società partenopea potrebbe procedere ad un’altra serie di operazioni che la vedrebbero coinvolta in entrata ed in uscita.

Anche queste hanno già trovato spazio sulle differenti testate nel corso dell’ultimo periodo. Le prossime settimane daranno delle risposte definitive tuttavia per la società del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe formalizzarsi un’operazione inaspettata fino a poco tempo fa.

Calciomercato: Contini può tornare come terzo, su Sirigu e Demme rimane forte la Salernitana

Il Napoli, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe richiamare Nikita Contini. Il portiere, che un anno fa ha giocato in prestito in Serie B al Vicenza, quest’estate si è trasferito con la formula del prestito alla Sampdoria.

La stagione però non ha regalato troppe soddisfazioni al portiere classe 1996, che con la maglia dei blucerchiati è riuscito a raccogliere soltanto una presenza, ad agosto, in Coppa Italia. Il calciatore, sotto contratto con il Napoli, potrebbe tornare alla base, indipendentemente dal futuro di Salvatore Sirigu.

A questo proposito, in Turchia, il portiere sardo ha parlato a lungo con Morgan De Sanctis, ds della Salernitana. Il dirigente dei granata porterebbe volentieri a Salerno sia Sirigu sia Demme. In particolare, il portiere sostituirebbe Luigi Sepe, che dovrà restare ai box per recuperare dall’infortunio. Il Napoli ha lasciato l’ultima parola ai calciatori ma ha sottolineato come la stagione sta per entrare nel vivo. Questo potrebbe dare a tutti la possibilità di trovare spazio.

Già negli scorsi giorni, tuttavia, l’agente di Demme aveva lasciato emergere la volontà di voler ricercare una soluzione per il suo assistito, che nel primo scorcio di stagione ha giocato con il contagocce.