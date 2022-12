👀 Juve, si allontana il rientro del big: il Napoli osserva

Un giocatore della Juve sta provando a recuperare in tempo per la sfida contro il Napoli: il suo rientro, però, appare ancora distante.

Ultimi preparativi, per la Juventus, in vista dell’amichevole contro l’Arsenal in programma sabato alle ore 19. Un test che consentirà ai bianconeri di riprendere confidenza con il ritmo partita e riavvicinarsi alla forma migliore. Il tecnico Massimiliano Allegri, nell’occasione, dovrà fare a meno di diversi elementi chiave: Dusan Vlahovic, ad esempio, soffre ancora per colpa della pubalgia e resterà a Torino. Out anche Federico Chiesa, che non verrà rischiato dopo il dolore registrato in allenamento. Fuori pure un altro big.

Si tratta di Paul Pogba, rimasto ai box in questi mesi a causa della lesione al menisco subita a luglio durante la tournée estiva svolta negli Stati Uniti. Il francese, fin qui, ha svolto palestra seguendo la tabella di recupero preparata dallo staff medico del club. Il suo rientro, secondo il crono-programma originale, sarebbe dovuto avvenire ad inizio gennaio. Poi, però, i tempi si allungati ed al momento non è ancora chiaro quanto l’ex Manchester United potrà tornare a calcare il rettangolo di gioco.

La sua speranza è quella di esserci nella trasferta del 13 gennaio sul campo del Napoli capolista. Tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui verrà sottoposto. Attualmente la parola d’ordine nell’ambiente è “cautela” e al giocatore verrà concesso il via libera soltanto quando avrà dimostrato di essere guarito al 100%. Il tecnico, dal canto suo, spera di riaverlo a disposizione tra la metà e la fine del mese in questione.

Juve, un rebus i tempi di recupero di Pogba

In teoria, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Pogba dovrebbe ricominciare ad allenarsi insieme al resto del gruppo tra due settimane e raggiungere la forma migliore a febbraio. In tempo, quindi, per prendere parte ai sedicesimi di finale di Europa League. Il condizionale, in ogni caso, è d’obbligo alla luce dei tanti problemi che fin qui hanno caratterizzato la tribolata stagione del francese.

Allegri, come detto, la aspetta a braccia aperte. Con lui, infatti, diventerebbe realtà la Juve virtuale sognata nella scorsa estate. Un vero e proprio acquisto invernale, attraverso cui rilanciare le ambizioni di gloria del club. Il ritorno, in ogni caso, appare ancora distante. Il Napoli, intanto, osserva interessato.