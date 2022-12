Colpo di scena Spalletti: proposta improvvisa e tifosi spiazzati

Il Napoli è primissimo in campionato, ma c’è stato un colpo di scena per Spalletti che ha spiazzato i tifosi.

Dopo le due amichevoli giocate in Turchia contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli, prima della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi, è atteso da altre due gare. La prima squadra che sarà ospitata allo Stadio Diego Armando Maradona sarà il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina, mentre la seconda sarà il Lille (ex team di Victor Osimhen).

Il tecnico toscano per queste due sfide non avrà a disposizione i cinque giocatori impegnati in queste settimane con le rispettive nazionali al Mondiale in Qatar. I vari Anguissa, Lozano e Mathias Olivera riprenderanno a lavorare a Castel Volturno questo weekend, mentre il giorno fissato per il rientro di Zielinski e Kim Min-Jae è quello di martedì.

Dopo una prima parte di stagione assolutamente perfetta, Luciano Spalletti spera che la sua squadra possa ripetersi anche da gennaio in poi. Il Napoli, infatti, ha dominato sia il campionato italiano che il proprio girone di Champions League, entusiasmando sia in Italia che in Europa. Tra chi ha fatto i complimenti al team partenopeo bisogna inserire, sorprendentemente, anche Francesco Totti.

Spalletti, colpo di scena da Francesco Totti: “Mi piacerebbe parlare con lui di quello che è successo”

L’ex capitano della Roma, nonostante il fortissimo scontro ai tempi della seconda avventura di Spalletti in giallorosso, ai microfoni di ‘BepiTv1 in onda su Twitch”, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Spalletti nel 2016 mi concesse solo 16 minuti al Bernabeu? Più stavo bene e meno venivo preso in considerazione, ma mi piacerebbe un giorno parlare con lui di quello che è successo tra di noi”.

Francesco Totti ha poi continuato il suo intervento. “Sono dispiaciuto che abbiamo interrotto il rapporto, in pochi sanno mettere la squadra in campo così come fa lui. Cosa penso del suo Napoli? Mi piace tantissimo, sta dimostrando ancora che è tra i più forti in circolazione. L’attaccante più forte del nostro campionato? Osimhen, segna e riesce anche a mettersi a disposizione dei suoi compagni”.