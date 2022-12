✍️ Napoli, è fatta: arriva a gennaio, spuntano anche i dettagli del contratto

Il Napoli, in attesa che riprenda il campionato contro l’Inter, ha chiuso un colpo per il calciomercato di gennaio.

In attesa che il Mondiale finisca domenica prossima con la finale tra la Francia e l’Argentina, il Napoli sta lavorando a Castel Volturno per farsi trovare pronto per la ripresa del campionato a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli azzurri, dopo le due amichevoli disputate in Turchia contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, giocheranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina. Il match contro il club spagnolo è molto atteso sia per il ritorno dei due ex azzurri che per verificare la condizione del team guidato da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano per il match contro il Villarreal, al netto di Rrahmani e Sirigu e dei cinque giocatori che hanno disputato il Mondiale in Qatar con le loro rispettive nazionali, ha a disposizione tutta la rosa. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è attento alle possibili occasioni di calciomercato.

Colpo del Napoli, a gennaio arriverà Bereszynski dalla Sampdoria

Secondo quanto scritto su ‘Twitter’ dal giornalista Nicolò Schira, infatti, il Napoli ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski. Il terzino polacco arriverà in prestito in prestito con opzione di acquisto, con un possibile contratto di tre anni (1+2).

Oltre al compagno di Nazionale di Zielinski, dalla Sampdoria dovrebbe tornare con sei mesi d’anticipo anche Nikita Contini. L’estremo difensore cresciuto nella Primavera del Napoli, infatti, tornerà dal prestito sotto la Lanterna per svolgere il ruolo di terzo portiere, sempre se Salvatore Sirigu non dovesse lasciare nelle prossime settimane il club azzurro.

Come raccolto dal ‘ The Times’, il ricchissimo Newcastle, dopo averlo osservato attentamente prima del Mondiale, è pronto ad investire circa 60 milioni di euro per strappare Kvaratskhelia al Napoli. Il club inglese, di fatto, proverà a prendere l’ex Dinamo Batumi nelle prossime sessioni di calciomercato. Anche se tale cifra sembra essere davvero esigua per convincere De Laurentiis a cedere il giocatore.