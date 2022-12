“Non ha alcuna intenzione”: Napoli, le parole dell’agente spiazzano tutti

Il Napoli di Spalletti lavora in vista del 2023. La squadra sta lavorando in vista della seconda parte di stagione, Spalletti valuta tutto.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata la grande rivelazione di questa prima parte di stagione. Il club azzurro ha dominato la prima parte di Serie A, realizzando un calcio spettacolo e andando anche oltre le migliori previsioni dei tifosi. Spalletti è stato abile a sfruttare tutta la rosa a disposizione, riuscendo a ottenere il giusto mix tra giovani e calciatori di esperienza e una squadra che ha regalato spettacolo in Italia ed in Europa.

Le sorprese principali del club azzurro sono senza dubbio il coreano Kim ed il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo ha preso il posto in rosa di Lorenzo Insigne ed ha regalato grandi gioie ai tifosi azzurri, nella prima parte di stagione. Non solo Kvaratskhelia, anche altri giocatori hanno lasciato un segno, seppur minore, nella formazione guidata da Luciano Spalletti.

Tra questi c’è sicuramente il giovane Alessio Zerbin. Spalletti ha concesso spazio al giovane, reduce da alcune partite in prestito, e lo ha utilizzato nel ruolo di terzino e di esterno offensivo. Il calciatore è diventato un’interessante pedina ed il Napoli tiene molto al giovane talento.

Napoli, parla l’agente di Zerbin

Giulio Marinelli, agente del calciatore azzurro Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dispiace per questa pausa perchè la squadra stava andando alla grande, siamo molto contenti di questo inizio di stagione. L’esordio in Nazionale e in Champions League fanno parte di un inizio stagione straordinario”. L’agente ha poi parlato dei rumors di mercato:

“Il calciatore ha avuto una crescita fortissima, e anche in questa prima parte di stagione ha fatto molto bene. Bologna? In estate tante squadre ci hanno chiesto informazioni, Alessio ha impressionato Spalletti e lui non ha alcuna intenzione di andare via. Tutte le squadre che hanno provato a prenderlo in estate sono ancora interessate, ma lui ha la stessa idea e la società vuole restare”.