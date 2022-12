Infortunati Roma, esulta Mourinho: le ultime novità

Tengono banco gli infortunati in casa Roma. Buone notizie per Mourinho, il quale potrebbe recuperare Wijnaldum prima del previsto. Il centrocampista olandese riprenderà ad allenarsi parzialmente in gruppo prima di tornare a completa disposizione del tecnico portoghese

Sorride Mourinho: Wijnaldum è pronto a far ritorno in campo già nel mese di gennaio. Il centrocampista olandese potrebbe bruciare i tempi di recupero e far ritorno a disposizione di Mourinho già a fine gennaio. Nessuna particolare fretta. La volontà dello staff medico della Roma sarà quella di recuperare il giocatore al 100% per la fase calda e decisiva della stagione.

Wijnaldum tornerà nell’elenco convocati tra fine gennaio e primi di febbraio, anche se in un primo momento di vociferava che l’ex PSG potesse tornare in campo solamente tra febbraio e marzo. Buone notizie per Mourinho, il quale potrà contare anche sul totale recupero di Pellegrini e Spinazzola.

Il capitano giallorosso sembrerebbe aver superato definitivamente gli acciacchi muscolari e il problema al flessore. Pellegrini tornerà in campo già nella sfida della 16^ giornata contro il Bologna. Stesso discorso per Spinazzola, ormai totalmente recuperato e pronto a riabbracciare la titolarità dopo le ultime settimane trascorse in infermeria. Nessun allarme per Dybala, sceso in campo con l’Argentina nella semifinale contro la Croazia e ormai totalmente ritrovato dal punto di vista fisico.

Infortunati Roma e mercato: Shomurodov e Kumbulla verso l’addio

Shomurodov potrebbe lasciare la Roma già in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. L’attaccante giallorosso, come sottolineato da “Sportitalia”, piace particolarmente al Torino, pronto a piombare con forte decisione sull’ex Roma. I giallorossi, inoltre, potrebbe raggiungere un accordo totale con i granata anche per lo scambio Lukic-Kumbulla.

Il centrocampista del Torino potrebbe trasferirsi nella Capitale dopo i recenti problemi con la dirigenza granata, legati anche alle dinamiche del rinnovo. Mourinho accoglierebbe il centrocampista a braccia aperte. Kumbulla, dal canto suo, graditissimo a Juric, potrebbe accettare la corte granata per tornare a recitare un ruolo da titolare al centro della difesa del Torino. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane.