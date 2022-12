😲 Sono entrati al Maradona: Napoli, la foto fa il giro del web

Il Napoli scenderà in campo questa sera e al Diego Armando Maradona c’è già stata una visita molto particolare: ecco la foto che sta facendo il giro del web.

Il Napoli, questa sera alle ore 20:30, scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare, in una nuova gara amichevole, il Villarreal. In attesa che il match abbia inizio, però, c’è stata proprio in casa azzurra una visita particolare. Ecco cos’è successo al Maradona.

Il Napoli, quindi, ha in programma per questa sera, in casa propria, un ulteriore test da dover affrontare per stimolare la propria preparazione, tanto dal punto di vista fisico quanto mentale. Con l’occasione, perciò, affronterà il Villarreal, arrivato a Fuorigrotta per la trasferta odierna.

La squadra spagnola è arrivata in Italia e a Napoli nella giornata di ieri. Il gruppo di Luciano Spalletti, dopo aver vinto contro l’Aston Villa, se la vedrà perciò contro un altro club dal calibro europeo. E per l’occasione ci sono due ex in particolare che faranno ritorno lì dove hanno trascorso un periodo della propria carriera.

Napoli, questa sera l’avversario sarà il Villarreal: la foto degli ex Reina e Albiol in campo al Maradona

I Mondiali in Qatar stanno volgendo al termine. Manca solo la finalissima che si giocherà domani alle 16:00, dopo di che si comprenderà quale sarà la nazionale che alzerà la coppa del mondo per questa edizione datata 2022. A giocarsela saranno due favoritissime: l‘Argentina da un lato e la Francia dall’altro. Una finale che, quindi, promette spettacolo.

In attesa che la Serie A ricominci, quindi, il Napoli sta disputando diverse amichevoli, proprio per ritrovare la voglia agonistica di far bene. Oltre che per testare la propria tenuta fisica e mentale. Anche perché il 4 gennaio ci sarà la trasferta a San Siro contro l’Inter da dover affrontare.

A tal proposito, questa sera alle 20:30 gli azzurri scenderanno in campo e affronteranno il Villarreal. Non sarà semplicemente una gara amichevole, dal momento che tra gli avversari ci saranno anche Reina e Albiol che hanno un passato in azzurro. Proprio per l’occasione, allora, i due hanno già fatto visita al Maradona e la loro foto sul rettangolo verde ha fatto il giro del web. Non resta, dunque, che scendere in campo stasera al cospetto di circa 30mila tifosi.