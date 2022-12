😨 Napoli, tegola dell’ultim’ora: è ufficiale, Spalletti si rassegna

Il Napoli giocherà questa sera in amichevole contro il Villarreal, ma per Luciano Spalletti bisona registrare una brutta tegola.

Nonostante una prima parte di stagione assolutamente perfetta, intorno al Napoli stanno ruotando tante indiscrezioni di mercato. Quella più calda è sicuramente quella che riguarda lo scambio con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski. C’è la massima intesa per il trasferimento di questi due giorni, come confermato dall’intermediario dell’operazione.

Federico Pastorello ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portale ‘tuttomercatoweb.com’: “Sono stato in Turchia una settimana fa e parlando del più e del meno è venuta fuori la necessità del Napoli di migliorare nelle proprie seconde linee, così come era emersa la voglia di dare a Zanoli la possibilità di giocare di più, poi sono tornato in Italia e ci abbiamo lavorato”.

Oltre allo scambio con la Sampdoria, dalla quale tornerà anticipatamente Nikita Contini, altre indiscrezioni di mercato riguardano Demme e Sirigu. Il giocatore tedesco ha voglia di giocare con più continuità , mentre l’esperto estremo difensore azzurro potrebbe cambiare già aria dopo appena sei mesi dal suo arrivo. In attesa di ulteriori aggiornamenti in sede di calciomercato, il Napoli quest’oggi sfiderà allo Stadio Diego Armando Maradona il Villarreal degli ex Reina ed Albiol. Tuttavia, proprio per il match contro gli spagnoli, Spalletti dovrà fare a meno di un suo calciatore molto importante.

Napoli, tegola per Spalletti: out Politano per un affaticamento muscolare

Matteo Politano, come comunicato dalla stessa SSC Napoli, non è nella lista dei convocati del team azzurro per la gara di questa sera contro il Villarreal. L’ex giocatore dell’Inter e del Sassuolo, di fatto, non potrà scendere in campo contro il club iberico per colpa di un affaticamento muscolare.

Oltre all’esterno d’attacco, che non giocherà per motivi precauzionali, per il match contro la squadra di Setien non ci saranno né Amir Rrahmani né Salvatore Sirigu. I due calciatori, infatti, stanno continuando a svolgere del lavoro personalizzato per tornare il prima possibile in condizione. Per i cinque giocatori del Napoli che hanno disputato il Mondiale, invece, per vederli in campo bisognerà aspettare la gara contro l’Inter.