Edin Dzeko avverte Napoli: la frase sulla rimonta scudetto

In attesa del super big match del prossimo 4 gennaio tra l’Inter ed il Napoli, Edin Dzeko ha stuzzicato i tifosi del team campano.

La ripresa del campionato è sempre vicina, visto che al prossimo 4 gennaio mancano mancano circa tre settimane. Il primo turno del 2023 presenta subito una partita che potrebbe dire molto sulla corsa Scudetto.

A San Siro, infatti, ci sarà il big match tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Questa partita potrebbe rappresentare per la ‘Beneamata’ l’ultima occasione importante per rientrare in piena lotta per il successo finale, considerando che ha ben undici punti di distacco dal team campano capolista.

Simone Inzaghi, proprio per l’importanza della gara contro il Napoli, spera di recuperare al 100% sia Onana che Romelu Lukaku. I due giocatori, infatti, non sono partiti con il resto della squadra per giocare l’amichevole a Siviglia contro il Betis, terminata poi con il risultato di 1-1, per continuare a svolgere il proprio lavoro personalizzato. In attesa che il centravanti belga recuperi la miglior condizione, Edin Dzeko ha ‘stuzzicato’ un po’ il team partenopeo.

Inter, Edin Dzeko sul Napoli: “Merito a loro per gli undici punti di vantaggio, ma abbiamo tutto per rimontare”

L’attaccante nerazzurro, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’: “Distacco dal Napoli? Sono tanti undici punti. Bisogna complimentarsi con loro, ma si può sempre recuperare. Dobbiamo accelerare. La scorsa stagione ci può insegnarci qualcosa, visto che a gennaio ci dicevano già che eravamo i campioni d’Italia e lì, forse, ci siamo un po’ rilassati”.

Edin Dzeko ha poi concluso il suo intervento al quotidiano sportivo: “Si sa che nel calcio italiano non c’è mai una partita in cui non puoi dare tutto quello che hai per vincere. Sono ottimista per la rimonta sul Napoli? Lo sono di natura. Mi rende ottimista anche il livello dell’intero gruppo. Anche se a gennaio dobbiamo fare molto più punti, abbiamo tutto per riuscire a viaggiare ad un ritmo sostenuto”.