Rivali Napoli – Milan, Maldini blinda il big: accordo ad un passo

Importanti novità in casa Milan. La società rossonera e in particolare Maldini lavorano per blindare i big della propria rosa.

Dopo la prima parte di stagione il Milan di Stefano Pioli è la più grande avversaria del Napoli capolista. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, hanno dovuto affrontare diverse problematiche (in primis gli infortuni), ma nonostante ciò sono secondi in classifica in solitaria. La formazione milanese ha lottato dinanzi ad ogni ostacolo ed ha perso il big match contro gli azzurri a San Siro. Una sfida emozionante, giocata alla pari, e dove forse anche gli episodi hanno avuto un ruolo importante.

Pioli ha dovuto fare i conti con problemi importanti, lunghi stop come quelli di Maignan, del capitano Calabria e del suo sostituto Florenzi. Il tecnico ha più volte trovato soluzioni durante le partite e, nonostante tutto, la squadra è riuscita a restare competitiva. Il Milan ha anche raggiunto gli Ottavi di finale di Champions League, competizione che nel 2023 la vedrà protagonista contro il Tottenham di Antonio Conte.

Pioli ha perso in estate una delle pedine chiave per lo scudetto, il centrocampista ivoriano Frank Kessie. Dopo Donnarumma e Calhanoglu (lo scorso anno) il ‘Presidente’ ha lasciato a parametro zero i rossoneri ed ha firmato con il Barcellona. Ora il Milan non può più permettersi situazioni del genere e Maldini lavora attentamente al futuro.

Milan, vicino il rinnovo di Bennacer

Con l’addio di Kessie il ruolo di Ismail Bennacer nel centrocampo rossonero è diventato sempre più importante. Pioli ha fatto dell’algerino il perno del suo centrocampo e la coppia con Tonali funziona nel migliore dei modi. Anche per questo la società non si può permettere ulteriori clamorosi addii. Maldini da tempo lavora al rinnovo del calciatore.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il calciatore è ad un passo dall’accordo con il club rossonero. La rosea sottolinea i dettagli di un prolungamento di contratto, che, se ufficiale, evidenzia la crescita dello status del giocatore. Bennacer vedrà ricompensato il suo lavoro con un aumento di quasi il triplo del contratto, dagli attuali 1,5 milioni a ben 4 milioni di euro annui. Maldini è pronto a blindare una delle sue stelle.