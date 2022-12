🥶 Napoli, doccia fredda per Sirigu: arriva un altro portiere

Il Napoli ragiona sui profili in uscita sul mercato, ma per uno in particolare arriva una doccia fredda: Sirigu superato da un altro portiere.

Il Napoli ragiona nel miglior modo possibile sul mercato. I nomi che potrebbero andare in uscita restano sempre gli stessi. Così come gli obiettivi in entrata pensati da Cristiano Giuntoli per andare a rinforzare in maniera mirata le diverse zone di campo. Arrivano però notizie non propriamente confortanti sul futuro di Salvatore Sirigu.

Il Napoli, per le gerarchie riguardanti la propria porta, ha le idee chiare. Il primo della lista per Luciano Spalletti resta infatti Alex Meret. Mentre Salvatore Sirigu resta la valida alternativa, il secondo portiere, da chiamare in causa in caso di necessità .

Dal canto suo, l’estremo difensore sardo vorrebbe tuttavia trovare maggiore spazio e minutaggio. E proprio con questo pretesto la Salernitana ha mostrato interesse per lui nei giorni scorsi. Ma adesso le priorità sembrerebbero essere cambiate. C’è una novità di mercato importante.

Calciomercato, la Salernitana corre ai ripari dopo l’infortunio di Sepe: arriva Ochoa dal Club America

La Salernitana non ha convinto Salvatore Sirigu, consapevole del fatto che molto probabilmente la titolarità tra i pali sarebbe durata il tempo del recupero di Luigi Sepe attualmente fermo ai box. Ma il club non è rimasto ad aspettare. Tanto che Morgan De Sanctis ha avviato, nel silenzio generale, le trattative per arrivare a ottenere il cartellino di Guillermo Ochoa.

Il portiere ha 37 anni, è di nazionalità messicana (ha infatti partecipato ai Mondiali in Qatar con il Messico) e il suo contratto con il Club America è in scadenza proprio in questo dicembre 2022. Un’occasione, quindi, che il club campano non ha voluto perdere e ha colto al volo.

Come fatto sapere da ‘Sky Sport’ con Gianluca Di Marzio, quindi: “La Salernitana ha chiuso per il portiere messicano Guillermo Ochoa. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2023 e il suo arrivo per visite e firme è previsto nella giornata di giovedì 22 dicembre”.