Napoli, questa non ci voleva: Spalletti nei guai, la notizia è ufficiale

Il Napoli, a poche ore dall’amichevole con il Lille, ha ricevuto una brutta notizia. Un titolare è stato escluso dalla lista dei convocati.

Ultimi preparativi, in vista dell’amichevole di stasera contro il Lille. Il Napoli, nella mattinata odierna, ha svolto una seduta di rifinitura comprendente esercitazioni tattiche, calci piazzati e, per finire, una partita a campo ridotto. Gli azzurri contano di riscattarsi subito dopo il ko rimediato il 17 dicembre per mano del Villarreal tuttavia Luciano Spalletti, nell’occasione, dovrà fare a meno di diverse colonne portanti della propria squadra.

È il caso, ad esempio, dei calciatori reduci dal Mondiale. Mathias Olivera, Hirving Lozano, Piotr Zielinski, André Zambo Anguissa e Kim Min-jae sono infatti rientrati in Italia ma non potranno essere utilizzati. Out anche Amir Rrahmani, la cui ultima apparizione in campo risale al 9 ottobre. Da quel momento in poi, una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra lo ha costretto a restare ai box.

In questi giorni il difensore ha fatto dei concreti passi in avanti, lanciando diversi segnali di ripresa al proprio allenatore e allo staff medico. Dopo alcune ore di riflessione, però, alla fine il club ha deciso di non rischiarlo. Una scelta dettata dalla volontà di concedere all’ex Verona tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare così pericolose ricadute. Il suo nome, pertanto, è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara in programma allo stadio “Maradona”.

Napoli, Rrahmani non ci sarà contro il Lille

Rrahmani, stando a quanto si legge nel report pubblicato nel sito internet del Napoli, nelle scorse ore ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Con lui c’era anche Salvatore Sirigu, fuori per colpa di un problema di natura muscolare. Il rientro potrebbe avvenire il 4 gennaio, nel big match sul campo dell’Inter, ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami. Oltre a loro, stasera mancherà pure Diego Demme.

L’ex Lipsia, ufficialmente, ha riportato un “affaticamento muscolare”. In realtà, invece, il calciatore sta valutando la possibilità di andare via alla luce dello scarso impiego finora (19 minuti complessivi in 3 presenze in campionato). Per lui si è fatta avanti la Salernitana, intenzionata a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se ne riparlerà a breve. Il Napoli, intanto, è concentrato sul Lille.