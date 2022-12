In casa Napoli bisogna registrare un’importate decisione da parte di Aurelio De Laurentiis per il futuro del team partenopeo.

Il Napoli sta certamente pagando il lavoro fatto nei giorni trascorsi in Turchia. I partenopei, infatti, sia contro il Villarreal che contro il Lille hanno evidenziato una condizione non ottimale, anzi.

Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, sono ancora ‘imballati’ per il carico di lavoro fatto ad Antalya. La differenza di condizione si è vista soprattutto ieri sera contro il Lille. La squadra francese, di fatto, andava il doppio rispetto al Napoli. L’azione simbolo di questa differenza è quella del quarto gol dell’ex team di Victor Osimhen, ovvero quando l’ex Ounas con uno scatto ha preso almeno cinque metri a Mario Rui.

La gara di ieri era l’ultimo test prima di gennaio ad alta tensione. Gli azzurri, infatti, in pochi giorni sfideranno squadre del calibro di Inter, Juventus e Roma. Queste partite, di fatto, potrebbero risultare già decisive per la vittoria del campionato. Tuttavia, oltre a queste gare importanti, il prossimo mese in casa partenopea potrebbe essere molto importante anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo aspetto, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione netta.

Napoli, De Laurentiis ha deciso che non venderà nessun big nel prossimo mercato di gennaio

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il patron partenopeo ha ribadito la sua volontà di trattenere i big fino al termine della stagione, anche se nel prossimo mercato di gennaio dovessero arrivare delle offerte importanti da squadre estere. De Laurentiis con questa decisione ha dato una netta risposta alle continue voci di mercato, provenienti soprattutto dalla Premier League, su giocatori come Kvaratskhelia, Osimhen e Kim Min-Jae.

Nella prossima sessione di mercato invernale, di fatto, il Napoli si concentrerà solo a ‘sistemare’ la squadra guidata da Luciano Spalletti. La trattativa più concreta è infatti quella che porta agli scambi di prestiti con la Sampdoria tra Bereszynski e Zanoli. Con l’arrivo del polacco, Spalletti avrebbe così una riserva di Di Lorenzo più pronta rispetto al giovane calciatore. Sul fronte uscite, invece, bisogna sempre monitorare le situazioni di Diego Demme e Salvatore Sirigu.