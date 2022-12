Napoli, nuovo contratto per Kvara! De Laurentiis prepara la super offerta

Nonostate la brutta sconfitta del suo Napoli contro il Lille, per Kvaratskhelia arrivano buone notizie da De Laurentiis.

Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina, il Napoli è caduto ancora in un’amichevole giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, infatti, hanno perso ieri sera contro il Lille con un secco 1-4.

A differenza del match contro gli spagnoli, quello contro l’ex squadra di Victor Osimhen è stato molto meno equilibrato. Il Napoli nel primo tempo ha retto, subendo ‘solo’ il gol Diakite ed avendo anche più di qualche occasione per riportare il risultato in parità, ma nella seconda frazione di gara è letteralmente crollato.

Il Lille, infatti, ha avuto gioco facile ed ha preso il largo con le reti realizzate da David, dall’ex Ounas e da Bamba. Il gol azzurro, invece, è arrivato negli ultimi istanti con un bel gesto tecnico da parte di Giacomo Raspadori. Il risultato è sicuramente un po’ bugiardo, anche se è certo che il Napoli è ancora molto lontano dalla miglior condizione. Tra chi non è ancora al 100% bisogna inserire Kvaratskhelia. Il georgiano ha sicuramente giocato meglio rispetto alla gara con il Villarreal, ma non è mai stato realmente pericoloso. Tuttavia, al netto delle sue attuali prestazioni, per l’ex Dinamo Batumi ci sono delle buone notizie dal punto di vista contrattuale.

Napoli, pronto il rinnovo di contratto per Kvaratskhelia: De Laurentiis gli offrirà il doppio dell’ingaggio

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire a Kvaratskhelia un ingaggio raddoppiato rispetto ai 1,2 milioni percepiti attualmente. Il georgiano, inoltre, prolungherà il proprio contratto con il club partenopeo di un ulteriore anno, portandolo fino al 2028.

Il Napoli ha fatto sicuramente leva sugli ottimi rapporti che scorrono tra Cristiano Giuntoli e Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia. Le parti in questione, le quali hanno dei contatti continui, si sono ripromesse di parlare del rinnovo del contratto del calciatore georgiano a fine gennaio o forse anche più in là. Questo adeguamento è sicuramente un gran bel riconoscimento per l’attaccante esterno azzurro, protagonista di una prima parte di stagione assolutamente perfetta.