👀 Napoli, la decisione di De Laurentiis ha spiazzato tutti: il retroscena

Il presidente del Napoli De Laurentiis, dopo la sconfitta patita ieri per mano del Lille, ha preso una decisione inattesa. Spiazzata la rosa.

E sono due. Il Napoli, dopo la debacle patita per mano del Villarreal il 17 dicembre, ieri è andato incontro alla seconda sconfitta nel giro di pochi giorni. Il Lille, allo stadio “Maradona”, si è imposto 4-1 dimostrando di essere più avanti per quanto riguarda la condizione fisica e obbligando gli azzurri a riflettere su quanto accaduto. In palio, nelle gare in questione, non c’era nulla tuttavia nell’ambiente sono diversi i campanelli che hanno iniziato a suonare.

Nella prima parte della stagione il rendimento degli azzurri ha rasentato la perfezione. A confermarlo è il primo posto in campionato (13 vittorie su 15 partite) e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da testa di serie. Ora, invece, qualche ingranaggio si è inceppato. È il caso, ad esempio, di Khvicha Kvaratskhelia il quale sta faticando a ritrovare la forma migliore e a tornare ai suoi consueti standard qualitativi.

Male anche la difesa, apparsa fin troppo vulnerabile in assenza dell’infortunato Amir Rrahmani (rientrerà a gennaio) e di Kim Min-jae, da poco rientrato in Italia dopo l’esperienza vissuta ai Mondiali. Criticità su cui l’intero gruppo ed il tecnico Luciano Spalletti dovranno riflettere e lavorare, per evitare ulteriori scivoloni alla ripresa del campionato. Intanto, però, c’è da registrare un’inattesa decisione presa da Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la cena natalizia non si farÃ

La consueta cena natalizia del club, infatti, quest’anno non si farà . A comunicarlo ai componenti della rosa è stato lo stesso presidente, sceso negli spogliatoi al termine del match perso contro il Lille. “Era un po’ accigliato – le parole del tecnico originario di Certaldo riportate da ‘Tuttosport’ – però poi ce l’ha fatta a reggere. Ci ha spiegato i motivi per cui non faremo la cena e alcune questioni legate alla società ”.

Per il Napoli, quindi, giusto il tempo di scambiarsi gli auguri e nulla di più. L’obiettivo, in particolare, è quello di mantenere alta la concentrazione. Il 4 gennaio il calendario propone la trasferta sul campo dell’Inter a -11 dalla vetta. L’occasione migliore per dare continuità ai risultati positivi conseguiti prima della sosta e frustrare i propositi di risalita dei nerazzurri. Ma per vincere servirà alzare ulteriormente i giri del motore. La versione del Napoli vista in questi giorni non basterà .