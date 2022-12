Napoli, adesso è ufficiale: l’annuncio arriva dalla società

Il Napoli, nella giornata odierna, ha ufficializzato una notizia molto attesa dalla tifoseria azzurra. C’è il comunicato stampa.

Il Napoli, dopo la sconfitta patita per mano del Lille, prova a voltare pagina. Oggi, infatti, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Castel Volturno per proseguire la preparazione invernale e fare un altro passo verso la migliore condizione fisica. I giocatori scesi in campo ieri, in particolare, hanno svolto un lavoro di scarico. Chi, invece, non è stato utilizzato si è allenato insieme alla Primavera. Ora l’obiettivo è prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La ripresa obbligherà il gruppo guidato da Luciano Spalletti a partire subito forte. Il 4 gennaio, come noto, andrà in scena la trasferta sul campo dell’Inter, che ha approfittato delle ultime gare prima della sosta dovuta al Mondiale per risalire in classifica e tornare al quinto posto. L’8, invece, gli azzurri (sempre fuori casa) affronteranno la Sampdoria penultima in classifica alle prese con un difficile cambio di proprietà.

Il 13, invece, i partenopei accoglieranno la Juventus, chiamata a riscattarsi dopo una prima parte di stagione deludente aggravata dalla prematura eliminazione dalla fase a gironi della Champions League. I bianconeri sono lontani 10 punti dalla vetta. Nell’occasione, quindi, cercheranno di fare bottino pieno proprio con l’obiettivo di ridurre il gap esistente. Una sfida che già da ora si preannuncia ricca di emozioni. I biglietti per la gara in questione verranno messi in vendita a partire dalle ore 15 della giornata odierna.

Napoli, oggi in vendita i biglietti per la sfida contro la Juve

È stato il Napoli, attraverso un apposito comunicato stampa, ad annunciarlo. I tagliandi per le curve costeranno 50 euro; per i distinti 85; per la tribuna Nisida 100, per quella Posillipo 150 e per la Family 50 (20 per gli under 12). “In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card”.

I biglietti potranno essere acquistati collegandosi al portale di Ticketone oppure recandosi nei punti vendita abilitati dislocati nel territorio. Una buona notizia, quindi, per i tifosi partenopei tornati a supportare al meglio il club dopo qualche incomprensione estiva legata alla scelta di far partire senatori del calibro di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il count-down verso una delle partite più sentite dall’ambiente sta per cominciare.