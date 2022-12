Nuova maglia Napoli, quante novità dopo la renna: l’annuncio ufficiale

Il Napoli, dopo aver lanciato le maglie speciali dedicate ad Halloween e al Natale, ha intenzione di realizzare altre divise alternative.

La seconda parte della stagione scatterà a partire dal 4 gennaio ma intanto sono numerose le notizie e le indiscrezioni riguardanti le nuove maglie che i club indosseranno nei prossimi mesi. Il Napoli, da questo punto di vista, risulta essere molto attivo. In questi anni, infatti, la società azzurra ha lanciato sul mercato tante divise alternative e celebrative la maggior parte delle quali apprezzate dai tifosi e dai collezionisti. Un trend destinato a consolidarsi.

In questi mesi i partenopei ne hanno già distribuite due: la prima è stata quella dedicata ad Halloween (ancora acquistabile nelle taglie XL e 3XL nello store ufficiale) ed indossata contro il Torino, il Bologna ed il Sassuolo. A dicembre, invece, è stata la volta di quella natalizia raffigurante una renna utilizzata nelle amichevoli perse per mano del Villarreal e del Lille.

La risposta del pubblico, in questo caso, non è stata del tutto quella sperata (è disponibile in tutte le misure) ma c’è da registrare comunque la buona volontà della società di continuare a sperimentare e sorprendere i propri supporter. E non finirà di certo qua. L’intenzione è quella di proseguire sulla stessa strada e vendere, durante il 2023, altri kit speciali.

Napoli, il club lavora ad altre maglie dopo quella con la renna

A confermarlo è stato oggi l’head of operation del club Alessandro Formisano, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’. “Ampliare la gamma delle nostre maglie è qualcosa di divertente, come la maglia del Natale” le parole del manager azzurro. Il quale, in seguito, ha aggiunto: “Faremo altre sorprese nel corso della stagione”. La squadra, intanto, è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato.

Il 4 gennaio si terrà il big match contro l’Inter. Un crocevia di fondamentale importanza tanto per Simone Inzaghi che per Luciano Spalletti. Il primo, a -11 dalla vetta, non può permettersi altri scivoloni pena l’addio ai sogni di gloria. Il secondo, invece, vuole ripartire subito forte per lanciare un segnale al Milan secondo (-8) e alla Juventus terza (-10). Le emozioni, di certo, non mancheranno.