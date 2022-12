Kvaratskhelia-Napoli, è tutto vero: il messaggio fa impazzire i tifosi

Luciano Spalletti prepara il ritorno in campo di Kvaratskhelia in una gara ufficiale: i tifosi del Napoli nel frattempo esaltati da un post

La sconfitta contro il Lilla è stata metabolizzata in fretta. Gli azzurri continuano a prepararsi per la seconda parte di stagione. L’amichevole con la società francese è stata però un’occasione interessante per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sempre alla ricerca di occasioni da sfruttare per rinforzare la rosa.



Il Napoli, intanto, lavora per ritrovare la sua natura. Luciano Spalletti sta preparando una nuova partenza a spron battuto per spiazzare le concorrenti e tentare di farle desistere dalle velleità di rimonta nei confronti dei partenopei. Il tecnico alla ripresa potrà tornare a contare su un elemento molto importante. Kvaratskhelia vuole riprendersi la scena, nel frattempo però gli è stata regalata sui social. Un messaggio ha entusiasmato come pochi altri l’entusiasmo dei tifosi napoletani.

Napoli, l’UEFA cede ancora alla tentazione Kvaratskhelia: “Maestro Khvicha”, arriva l’esaltazione del dribbling

L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul Napoli è stato forte. La formazione azzurra durante la sua assenza ha evidenziato di non soffrire di dipendenza dal georgiano. Lo spartito dell’allenatore toscano ha dato dimostrazione di saper resistere alle intemperie causate dalle defezioni. Tuttavia, è chiaro a tutti che l’ex Rubin Kazan rappresenti un valore di spessore della rosa e la sua presenza tornerà estremamente utile per gli azzurri.

Il calcio proposto dal georgiano ha entusiasmato i tifosi napoletani ma stregato anche molti altri appassionati di calcio sparsi in tutto il mondo. Le sue prodezze non sono passate inosservate neppure agli occhi della UEFA, che ancora una volta ha sottolineato le qualità di Khvicha Kvaratskhelia pubblicato sull’account ufficiale della Champions League, seguito da centinaia di milioni di persone, un dribbling del numero 77 azzurro nel match contro il Liverpool.

“Maestro Khvicha”, sottolinea nel testo del post l’UEFA. La gara contro la formazione di Jurgen Klopp è stata anche l’ultima sfida ufficiale fino a questo momento con la maglia del Napoli dal momento che proprio dopo quella occasione ha avvertito i suoi dolori lombari.