Napoli, ora Spalletti ha un’arma in più: la notizia è una manna

Continua la preparazione in casa Napoli. Il club azzurro è al lavoro in vista della sfida di Serie A a San Siro contro l’Inter di Inzaghi.

Il Napoli di Spalletti ha finito la prima parte di stagione in vetta alla classifica. Il club partenopeo ha sorpreso tutti con una serie di grandi risultati, e ha concluso il 2022 al primo posto in solitaria. La squadra partenopea ha 8 punti di vantaggio sul Milan campione d’Italia ed un vantaggio anche superiore sulle squadre avversarie. Le ultime prestazioni hanno però lasciato qualche preoccupazione di troppo.

La formazione azzurra ha disputato una serie di amichevoli per preparare al meglio la seconda parte di stagione e il big match del 4 Gennaio contro l’Inter. Il club azzurro è reduce da due pesanti sconfitte, contro gli spagnoli del Villarreal prima e successivamente contro i francesi del Lille. Il club partenopeo, proprio in quest’ultimo match del 2022, ha subito un pesantissimo 1-4, una sconfitta destinata a lasciare importanti strascichi.

Gli azzurri hanno disputato un grande campionato, la squadra ha fatto bene in ogni reparto e Spalletti ha mostrato di aver gestito perfettamente il 4-3-3. Neo acquisti come Kim e Kvaratskhelia hanno avuto subito un rendimento super ed hanno contribuito al primato degli azzurri. Da un lato il talento georgiano ha dato una scossa alla squadra e dall’altro invece il coreano è un’aggiunta fondamentale per la retroguardia azzurra.

Napoli, buone notizie per Spalletti

Il club partenopeo ha subito ben dieci gol nelle quattro amichevoli di pre campionato ma ora Spalletti ha un’arma in più. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico partenopeo non vede l’ora di ritrovare il coreano Kim Min-Jae. Il calciatore sudcoreano è appena tornato dalla Nazionale e l’obiettivo di Spalletti è far sì che trovi presto la condizione.

Al rientro del 2023 il club partenopeo affronterà l’Inter a San Siro e Kim diventa un perno fondamentale per la difesa partenopea. Lautaro e Lukaku non sono clienti semplici, ma Kim ha già dimostrato di avere quella leadership necessaria per tenere a bada attaccanti di caratura mondiale. Inter-Napoli è sempre più vicina e Spalletti conta di avere a disposizione tutti i big della squadra.