Napoli, l’annuncio in diretta fa gioire Spalletti

Dopo le due amichevoli perse contro il Villarreal ed il Lille, per Luciano Spalletti c’è stato un annuncio davvero positivo

Dopo le due amichevoli perse allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Villarreal ed il Lille, il Napoli si godrà qualche giorno di vacanza per poi pensare al big match del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La partita contro i nerazzurri potrebbe rappresentare già uno snodo quasi decisivo per le sorti dell’intero campionato. L’Inter, infatti, ha l’obbligo di vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno dal primato, mentre il Napoli, in caso di successo, potrebbe dare un importante spallata alle proprie avversarie.

Spalletti, proprio per l’importanza della gara contro l’Inter, spera che il prossimo 4 gennaio la sua squadra riesca a ritrovare la condizione che ha permesso una prima parte di stagione assolutamente perfetta. Tuttavia, in attesa della partita contro il team guidato da Simone Inzaghi, per il tecnico toscano bisogna registrare un’ottima notizia.

Napoli, l’annuncio di Michele Criscitello fa felice Luciano Spalletti: “Cristiano Giuntoli non andrà alla Juventus”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha dato un importante annuncio che riguarda il club partenopeo: “Cristiano Giuntoli alla Juventus? E’ normale che il club bianconero pensi a lui, è il migliore. Ma se fossi in Giuntoli non accetterei mai di andare alla Juventus, anche se ti chiamano e ti offrono soldi davvero importanti”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento alla radio ufficiale del Napoli: “Giuntoli non andrà alla Juventus, perché è una persona intelligente. I bianconeri oggi non rappresentano un salto di qualità se lavori già in club come quello partenopeo.Michele Criscitiello, di fatto, ha commentato le voci su un possibile interessamento della Juventus per Cristiano Giuntoli. Dopo le dimissioni dell’intero CdA, infatti, la società bianconera ha bisogno di una nuova figura dirigenziale che guidi la parte sportiva del club. Di fatto, il ds del Napoli, è finito nelle mire della ‘Vecchia Signora’, ma difficilmente sposerà la causa bianconera.