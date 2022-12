🤩 Napoli, Giuntoli scatenato: gli azzurri ‘pescano’ il nuovo Kvaratskhelia

In casa Napoli Spalletti pensa alla squadra ma non solo. Giuntoli intanto lavora a caccia di nuovi interessanti profili sul mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata la squadra rivelazione della prima parte di stagione. Il club partenopeo ha letteralmente rivoluzionato la rosa in estate, cedendo alcuni pilastri della rosa e allo stesso tempo ripartendo da giovani talenti. Giuntoli ha pescato bene in estate, basti pensare al coreano Kim e soprattutto al georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso classe 2001 è stata la più grande rivelazione di questa prima parte di stagione.

Il giocatore è arrivato quasi in sordina con il pubblico e gli addetti ai lavori abbastanza perplessi. Kvicha ha infatti sostituito due leggende del club come il belga Dries Mertens e l’ex capitano Lorenzo Insigne ed in tanti si sono chiesti se Kvicha fosse il giusto erede di loro due.

In tanti hanno sottolineato l’arguzia di Giuntoli, lesto a pescare uno dei più grandi giovani talenti del calcio mondiale, soprattutto a un prezzo davvero basso. Kvaratskhelia ha illuminato il Maradona nella prima parte di stagione con giocate davvero pazzesche, grandi numeri e trascinando la squadra partenopea a suon di gol e assist. Nelle ultime ore è inoltre spuntata un’interessante indiscrezione.

Napoli, si lavora ad un giovane talento

Dopo l’operazione Kvaratskhelia e gli arrivi di calciatori interessanti come Kim e Olivera il club azzurro monitora il mercato alla ricerca di nuove opzioni interessanti. Un’ultima clamorosa voce arriva dalla Georgia e incuriosisce più che mai i tifosi del club partenopeo. Il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, esperto di calcio georgiano e tra i principali seguaci di Kvicha nella sua avventura in Georgia, ha pubblicato sul proprio account Twitter un interessante indiscrezione di mercato.

Il club azzurro sarebbe sulle tracce del 19enne attaccante dell’FC Telavi Giorgi Kvernadze. Un calciatore che gioca nello stesso ruolo di Kvaratskhelia e che il Napoli si augura possa ripetere le orme del talento di Tbilisi. Il club partenopeo lavora al mercato e sogna di pescare un nuovo grande colpo.