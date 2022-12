“Costa troppo…”: Calciomercato Napoli, sfuma il pallino di Giuntoli

Cristiano Giuntoli osserva in giro per il mondo. Il direttore sportivo del Napoli monitora alcuni dei giovani talenti più interessanti.

Dopo settimane di stop il prossimo 4 Gennaio torna ufficialmente la Serie A. Si partirà subito con il botto, a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha una grande possibilità e con un successo il club azzurro potrebbe escludere definitivamente i vice-campioni d’Italia in carica. Attualmente l’Inter è quarta con undici punti di distacco e Inzaghi non può più permettersi passi falsi.

Non solo serie A perchè ad inizio Gennaio riprenderà ufficialmente il calciomercato. La sessione invernale potrebbe vedere alcuni importanti trasferimenti ed anche il Mondiale potrebbe incidere. Nelle ultime ore abbiamo visto subito il trasferimento di Cody Gakpo al Liverpool, un calciatore che ha brillato durante la rassegna iridata e che si è trasferito ad Anfield per oltre 50 milioni di euro (bonus compresi).

L’Argentina di Leo Messi ha vinto il titolo mondiale, ma l’Albiceleste non è stata l’unica squadra a brillare. La più grande sorpresa del Mondiale è stata senza dubbio il Marocco, prima squadra africana della storia a raggiungere le semifinali. La nazionale di Hakimi ha evidenziato un livello molto alto e la squadra ha messo in mostra diversi calciatori di grande interesse.

Napoli, difficile arrivare ad Ounahi

Anche il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers Ounahi. Il calciatore è stato tra le sorprese del Mondiale e gli azzurri sono uno dei club accostati al calciatore. Nelle ultime ore un club ha presentato un’offerta e la situazione si è abbastanza complicata. Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato a 1 Station Radio ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ounahi è seguito da mezza Europa, c’è il Marsiglia che ha già presentato un’offerta ufficiale. La verità è che costa troppo, non credo che il Napoli affonderà il colpo visto le alte richieste del club francese”. Non solo gli azzurri visto che Ounahi è finito nel mirino anche di altri club italiani ed europei, appunto il Marsiglia ma anche Leicester e Napoli. L’asta è pronta a partire, ma gli azzurri non sono interessate a parteciparvi.