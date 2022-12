🤦🏻‍♂️ Sarri, che sgambetto al Napoli: De Laurentiis già mastica amaro

Napoli, fai molta attenzione a come si muove l’ex Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio fa lo sgambetto a De Lauretiis? Ecco la notizia

Ancora una settimana e poi sarà finalmente campionato. Il Napoli ripartirà dal difficile terreno di San Siro, in una trasferta che si preannuncia infuocata. A Milano, gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Un incrocio tutt’altro che tenero in un mese di gennaio tutt’altro che agevole per i partenopei. I quali, seppur capolista e primi con otto punti di vantaggio, dovranno prestare grandissima ripresa al nuovo e decisivo start della stagione.

Anche perché a breve si aprirà il mercato invernale e le altre non staranno a guardare. E se persino una macchina perfetta come il Napoli sta intervenendo con qualche rinforzo (vedasi il colpo Bereszynski), figuriamoci altre big di Serie A che hanno davvero bisogno di completarsi. È il caso della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che è pronta ad attivarsi in vista della sessione di riparazione e a fare un brutto sgambetto alla proprietà di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, occhio a Sarri: ecco lo sgambetto sul mercato a De Laurentiis, il patron mastica amaro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, la Lazio ha messo i propri occhi su Walid Cheddira del Bari. Il sorprendente attaccante marocchino è stato protagonista di un vero e proprio exploit in Serie B, guadagnandosi addirittura un ruolo nel Marocco che ha stupito tutti nel corso dell’ultimo Mondiale in Qatar. Su di lui si è già formata la fila, con il Napoli che avrebbe avuto un chiaro vantaggio nel trattare col Bari appartenente alla famiglia De Laurentiis.

E invece, l’ex Maurizio Sarri è pronto a tendere lo sgambetto al suo vecchio club. Secondo il noto quotidiano, i biancocelesti avrebbero individuato in Cheddira il perfetto alter-ego di Ciro Immobile, quest’anno spesso assente per infortunio. La volontà di Lotito e del club biancoceleste sarebbe quella di prelevarlo dal Bari già a gennaio, ma bisognerà fare i conti con i diktat del presidente Luigi De Laurentiis. Intanto papà-Aurelio rischia di masticare amaro: il gioiellino Cheddira rimarrà in famiglia o dirà già addio in inverno?