Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: è ufficiale, juventini gelati

Il Napoli, oggi, ha ricevuto un’ottima notizia riguardante il cammino fatto fin qui in Serie A e in Champions. Gelata la Juventus.

La prima parte della stagione, per il Napoli e la Juventus, è stata diametralmente opposta. Gli azzurri, infatti, si sono resi protagonisti di una cavalcata trionfale sia in campionato che in Champions League. Primo posto in Serie A a +8 sul Milan secondo e miglior attacco del torneo con 36 reti realizzate in 15 partite. In Europa, poi, sono arrivati 5 successi in 6 gare disputate nella fase a gironi che hanno consentito di conquistare una comoda qualificazione agli ottavi di finale da testa di serie.

Un ruolino di marcia ottimo, frutto delle scelte operate dal club nel corso della sessione estiva del mercato. La decisione di mandare via 4 senatori e puntare forte su elementi giovani, poco conosciuti al grande pubblico ma pronti ad esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi, ha consentito di garantire nuova linfa alla rosa e renderla ancora più competitiva rispetto al passato. Da gennaio i partenopei proveranno a fare ancora meglio. Intanto, la piazza partenopea ha legittimamente iniziato a sognare.

Quella bianconera, invece, è quanto mai preoccupata. La Vecchia Signora, al momento, occupa il terzo posto a -10 dagli azzurri mentre a febbraio sarà chiamata a prendere parte alla nuova edizione dell’Europa League. Il tutto, poi, in attesa dei risultati riguardanti l’inchiesta “Prisma” portata avanti dalla Procura di Torino sulle plusvalenze messe a segno nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2020. Il 2023, quindi, costituirà un anno cruciale per entrambe le formazioni. Le quali, oggi, hanno ricevuto notizie in merito al proprio piazzamento nell’attuale ranking Uefa.

Napoli, ottimo il piazzamento nel ranking Uefa

La formazione di Luciano Spalletti, stando a quanto riportato da ‘Sportitalia’, risulta essere terza in questa particolare graduatoria. La vetta è occupata dal Bayern Monaco. Poi, a seguire il Liverpool e proprio il Napoli. Male invece la Juventus, scivolata addirittura al 64esimo posto a causa del claudicante cammino in campionato e della precoce eliminazione dalla Champions League.

Per i due club, questa classifica costituirà la base da cui ripartire per provare a fare ancora meglio. Il Napoli, il 4 gennaio, farà visita all’Inter quinta. Trasferta in programma anche per la Juve, attesa sul campo della Cremonese terzultima. Lavori in corso per Spalletti e Allegri. Per raggiungere i rispettivi obiettivi sarà necessario ricominciare subito forte. Uno scivolone potrebbe risultare fatale.