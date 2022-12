“Nessuno può permetterselo”: Napoli, l’annuncio gela De Laurentiis

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, in attesa della gara contro l’Inter di Simone Inzaghi, bisogna registrare un brutto annuncio.

Dopo le amichevoli giocate nel corso di questo dicembre, il Napoli è pronto per il big match di mercoledì prossimo contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio in vista della gara contro il team nerazzurro, per Luciano Spalletti bisogna registrare delle ottime notizie.

Tra le fila partenopee, infatti, sono rientrati sia Diego Demme che Salvatore Sirigu. I due giocatori, dopo alcuni giorni in cui hanno lavorato a parte, si sono allenati con il resto del gruppo. Tuttavia, proprio questi due calciatori, sono sotto la luce dei riflettori anche per quanto riguarda il calciomercato.

Sia su Sirigu che su Demme, infatti, sono circolate più di qualche voce sul loro presunto addio. Tuttavia, al netto di possibili stravolgimenti nelle prossime settimane, entrambi i giocatori dovrebbero rimanere in azzurro fino al termine della prossima stagione. Proprio in sede di calciomercato, per Aurelio De Laurentiis è arrivato un annuncio molto importante.

Napoli, l’annuncio di Luca Marchetti ‘gela’ De Laurentiis: “Ritorno di Jorginho in azzurro? Nessuno può permetterselo in Italia”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di ‘TMW Radio’, si è soffermato sulle voci di un possibile ritorno sotto l’ombra del Vesuvio di Jorginho: “Nessuno può permetterselo in Italia, non solo il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Al momento, e questo non bisogna mai dimenticarlo, la Serie A non è competitiva come la Premier League. Le nostre squadre non possono più permettersi di competere economicamente con quelle inglesi, chiunque tu sia, hai già perso”.

Se il ritorno di Jorginho è quasi impossibile, per l’arrivo di Bereszynski è ormai tutto fatto. Il terzino, infatti, arriverà dalla Sampdoria tramite uno scambio di prestiti con il giovane Alessandro Zanoli. Il giocatore polacco, di fatto, sarà la nuova riserva di Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, vista la sua esperienza, può fornire a Spalletti più sicurezza rispetto a Zanoli.