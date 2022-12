🥶 Doccia gelata Napoli, il top può dire addio: anche ADL trema

Calciomercato Napoli, si ragiona sulle operazioni in entrata ma arrivano pericoli anche sui possibili addii: il top nel mirino delle big.

Il Napoli, mentre si prepara per tornare in campo ormai tra pochi giorni contro l’Inter a San Siro, monitora anche le varie situazioni potrebbero venire a crearsi sul mercato. Oltre i possibili affari in entrata, cerca di evitare i pericoli con eventuali addii. La situazione.

Ad essere finito sotto la luce dei riflettori è, tra gli altri, sicuramente anche Kim Min-jae. Il difensore, infatti, è stato una vera scoperta per la Serie A. E non solamente, perché sirene di mercato per lui si sono accese anche e soprattutto dall’estero.

È dalla Premier League che due club in particolare hanno messo gli occhi sul coreano. A tal proposito, poi, a far tremare ulteriormente Aurelio De Laurentiis è la clausola rescissoria di 45 milioni di euro valida appunto solamente per l’estero. Clausola che si presenta come un vero affare per le big inglesi interessate. Le ultime.

Calciomercato Napoli, Kim nel mirino delle big inglesi: preoccupa il discorso legato alla clausola del top

Del futuro di Kim Min-jae ha parlato l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’: “Che bello tornare in campo dopo la lunga pausa direttamente con l’Inter. Una serata di quelle che piacciono tanto a chi, come Kim, è ormai entrato nell’immaginario di tante grandi d’Europa. Il Manchester United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola”.

“La famigerata clausola rescissoria – si legge – sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l’estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anche Napoli e il Napoli gli piacciono tanto. Quindi: d’accordo la clausola, d’accordo tutto, ma per traslocare c’è bisogno del suo consenso. Questo deve essere chiaro: e Min-jae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere”.

Ma viene riferito ancora: “La clausola c’è, del resto, ed è normale che un difensore del suo calibro possa finire nel mirino dei nobili. Anche il Liverpool lo segue con estrema attenzione, ma prima di tutto bisognerà fare i conti con la sua volontà”. “L’idea, comunque, è risolvere diversamente con il suo entourage: rivedendo certi termini del contratto, ovviamente, così da azzerare o quantomeno limitare al minimo i pericoli”, si legge in conclusione.