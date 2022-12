💣 Calciomercato Napoli, che ritorno: gioia e incredulità per i tifosi

Colpo di scena in casa Napoli, potrebbe concretizzarsi un ritorno inatteso: i tifosi sono increduli, ecco di chi si tratta.

Il Napoli pensa al futuro e, in ottica calciomercato, si starebbe prospettando un’operazione che regalerebbe incredulità e gioia ai tifosi. Il ritorno sarebbe clamoroso, perciò si studiano i dettagli per provare a far andare in porto l’affare.

Per il Napoli , quindi, si starebbe prospettando quello che si potrebbe definire un vero e proprio ritorno di fiamma. Perché, stando a ‘La Repubblica’, il club starebbe ragionando su un possibile rientro in rosa da parte di Jorginho. Luciano Spalletti, dal canto suo, gradirebbe moltissimo la presenza del regista nel suo centrocampo.

Il contratto del centrocampista con il Chelsea scadrà a giugno e il suo desiderio di tornare a Napoli e nel club azzurro sarebbe ogni giorno più forte. Per far sì che l’operazione possa andare in porto, però, dovrebbero incastrarsi diversi tasselli.

Calciomercato Napoli, ritorno di Jorginho? Così l’operazione potrebbe andare in porto: i dettagli

Ad aver sganciato la bomba di mercato su Jorginho è stata l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Sul quotidiano infatti si legge: “Il centrocampista italo-brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea a giugno, sta riflettendo sul da farsi e cerca di non affrettare le scelte. Il suo sogno è tornare al Napoli, la squadra che lo ha fatto diventare un top player come regista. Ma Newcastle e Barcellona hanno già fatto passi importanti per averlo”.Â

“Lui – viene rivelato ancora sulle pagine de ‘La Repubblica’ – aspetta una mossa da parte del Napoli e del suo presidente De Laurentiis. Desidera tornare a vestire la maglia azzurra, ma l’operazione resta piuttosto complessa”. Ma viene precisato: “Lo stesso De Laurentiis già dalla scorsa estate ha adottato una politica sugli ingaggi molto oculata e i 6 milioni che Jorginho attualmente guadagna in Inghilterra sono fuori portata per le casse societarie del Napoli”.

Ecco allora come l’operazione potrebbe andare in porto: “Il giocatore dovrebbe tagliarsi l’ingaggio del 50% o giù di lì: è disposto a venire incontro a De Laurentiis, magari spalmando l’ingaggio per più anni di contratto, ma per far partire la trattativa serve un passo da parte del presidente, che valuta anche altri profili per quel ruolo”.