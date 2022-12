“Nessun contatto”: Napoli, l’annuncio in diretta gela i tifosi

Non solo Serie A in casa Napoli. Il club guidato da Luciano Spalletti è una delle squadre impegnate in questo inizio di calciomercato.

La stagione è pronta a riprendere e tra pochi giorni comincerà la Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Inter a San Siro, una sfida che potrà dare tanti riscontri. Il club azzurro, d’altro canto, non pensa solo al campionato ma si rincorrono i rumors di calciomercato e i tifosi attendono i rinforzi.

Nelle ultime ore si è discusso di un clamoroso ritorno nel club partenopeo. Questa mattina si sono ripetuti rumors su un possibile ritorno a Napoli del centrocampista italo brasiliano Jorginho. Il calciatore oriundo è in scadenza di contratto con il Chelsea, club con il quale ha vinto ed ha fatto molto bene negli ultimi anni, e cosi Jorginho ha diversi ammiratori.

Il procuratore del calciatore Joao Santos è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play per discutere del futuro e per chiarire alcuni aspetti di mercato. Joao ha parlato cosi: “Jorginho è stato quattro anni al Chelsea ed ora è in scadenza di contratto. La sua priorità è il Chelsea, il club ha già fatto un’offerta e ne stiamo discutendo”.

Napoli, le ultime sul futuro dell’ex Jorginho

Il noto agente ha parlato cosi riguardo le voci su un possibile ritorno del giocatore a Napoli: “Io ho un rapporto molto buono con Giuntoli, siamo stati in città per tanto tempo. Lui non mi ha chiamato. Spero che presto si trovi una soluzione con il rinnovo o un’altra strada, ma al momento non c’è stato nessun contatto”.

Poi sulla Juve e sulla Nazionale: “Conosco Cherubini da anni e parliamo di tante cose, ma non c’è stato nulla di particolare. Con il club bianconero non c’è nulla. Italia? L’obiettivo è disputare il prossimo Mondiale, Jorginho vuole disputare il Mondiale con l’Italia ed essere tra tre anni e mezzo negli Stati Uniti”.