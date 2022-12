🧨 Calciomercato Napoli, top player in arrivo: l’agente svela tutto

Il Napoli pensa a un’operazione in particolare da poter mettere a segno sul mercato: le ultime sul top player e le parole dell’agente.

Il Napoli ragiona sul mercato e Cristiano Giuntoli vorrebbe approfittare della chiara volontà di un calciatore per averlo (nuovamente) tra le file azzurre. Situazione che, di rimando, farebbe molto felice anche lo stesso Luciano Spalletti. Ha parlato così l’agente del calciatore.

Il Napoli si prepara al rientro in campo in Serie A, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ma a tenere banco nelle ultime ore è una situazione di mercato in particolare. Come riferito, infatti, Jorginho sarebbe felice di tornare nel club italiano.

L’incastro non appare semplicissimo e dipende soprattutto dall’ingaggio del calciatore. Dopo le indiscrezioni, però, sono arrivate anche le parole del suo agente. Joao Santos ha parlato così del futuro del giocatore attualmente appartenente al Chelsea (con cui il contratto scadrà il 30 giugno del 2023).

Calciomercato Napoli, parola all’agente di Jorginho: la verità sulla volontà del giocatore

Questa mattina ‘La Repubblica’ ha parlato dell’apertura di Jorginho all’idea di tornare al Napoli, una volta scaduto il suo contratto con il Chelsea. Ora, proprio a questo proposito, ha parlato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ Joao Santos, l’agente del centrocampista in scadenza con il club inglese.

“Jorginho – ha riferito – è in scadenza il 30 giugno. Abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. “Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli – ha rivelato in conclusione il procuratore – non ha avuto contatti con noi“.

La volontà di vestire ancora la maglia del Napoli, quindi, ci sarebbe. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere per il classe 1991 che è stato di proprietà della società partenopea dal 2014 al 2018, anno in cui si è trasferito appunto in Premier League.