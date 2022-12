Napoli, sorpresa per Osimhen: regalo di compleanno inaspettato

Napoli, oggi è un giorno importante per Victor Osimhen. C’è un regalo di compleanno decisamente inusuale che può diventare virale.

Victor Osimhen e Napoli sembrano avere un legame speciale. Eppure di grandi centravanti, nell’era moderna, i tifosi azzurri ne hanno visti. Da Edinson Cavani e Gonzalo Higuain di tempo ne è passato. Adesso, a guidare città e squadra al trionfo c’è un nuovo ‘eroe’. Un calciatore per alcuni; un vero e proprio idolo per altri. E’ il caso di Matteo Lo Cicero, giovane steward licenziato dopo aver chiesto una foto proprio a Victor Osimhen allo stadio Olimpico. Dopo la gara tra Roma e Napoli, il ragazzo è stato invitato a non presentarsi più per il servizio d’ordine all’impianto sportivo della Capitale.

Licenziato in tronco per aver chiesto una foto. La sua storia, non a caso, ha fatto il giro del web. Il motivo? Proprio un gesto di Osimhen che, in quell’occasione, l’ha accolto al suo fianco, gli ha promesso un lavoro e gli ha mostrato tutta la propria umanità. Matteo con Osimhen ha un legame forte: idolo sin dal primo giorno in azzurro, addirittura presente sulla torta dei suoi diciotto anni. Con il supporto del giornalista ed amico di Victor, Oma Akatugba, il legame tra i due è diventato finalmente concreto.

Osimhen, il giovane steward gli ha dedicato una canzone

Oggi, per Matteo ed Osimhen non è un giorno qualsiasi. Il diciannovenne si è svestito dei panni da steward per indossare quelli del rapper. E l’ha fatto anche con discreto successo. Perché? Oggi l’attaccante della SSC Napoli compie 24 anni e per festeggiare Swart (questo il nome d’arte di Matteo, ndr) ha deciso di dedicargli un singolo. “Victor (NA come Lagos)”: Napoli e Lagos, unite da un solo filo rosso, nemmeno tanto sottile.

Il video del singolo, uscito proprio in concomitanza del compleanno del giocatore, è già disponibile online ed ha attirato anche l’attenzione di Osimhen. Su ‘Twitter’ Osimhen l’ha ringraziato con un breve messaggio: “Grazie fratello mio, il tuo talento sarà notato in tutto il mondo. Dio ti benedica”. Tra le altre cose, durante la registrazione del videoclip, Swart ha indossato proprio la numero 9 che gli ha donato il giocatore azzurro.