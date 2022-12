🔥 Napoli, la rivelazione è ‘sexy’ e i tifosi sorridono: il motivo

I tifosi del Napoli, in attesa del super match contro l’Inter di Simone Inzaghi, possono sorridere per una rivelazione ‘spiazzante’.

Dopo le due amichevoli perse allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Villarreal ed il Lille, il Napoli si sta preparando per la ripresa del campionato. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo tra una settimana a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Il match contro i nerazzurri, di fatto, potrebbe risultare già decisivo per le sorti del campionato italiano. Se il Napoli dovesse vincere, infatti, darebbe un grossissimo segnale alle proprie avversarie. L’Inter, invece, visti gli undici punti di distacco dalla vetta, ha l’ultima occasione per rientrare in maniera seria nella lotta per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia.

Al Napoli, ovviamente, potrebbe andare bene anche il pareggio, perché uscire indenne da San Siro sarebbe comunque un passo molto importante. Gli azzurri, considerando gli otto punti in più sul Milan secondo, hanno un bel vantaggio da poter amministrare. Questo distacco in classifica è figlio di una prima parte di stagione assolutamente perfetta da parte degli uomini di Luciano Spalletti. Proprio sul gioco del team partenopeo, Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni molto ‘spiazzanti’.

Napoli, la rivelazione di Walter Sabatini fa sorridere i tifsoi azzurri: “La squadra di Spalletti gioca un calcio erotico”

L’ex dirigente di Roma e Salernitana, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali del ‘Corriere dello Sport’: “Come andranno le squadre dopo la sosta per i Mondiali? E’ un’incognita per tutti, questa lunga pausa è stata scomoda per tutti. Cosa posso dire sul Napoli capolista? Ho una simpatia particolare per l’amicizia profonda che mi lega a Luciano Spalletti. Gli azzurri giocano un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il gusto di farlo”.

Walter Sabatini ha poi continuato il suo intervento al quotidiano sportivo: “Kvaratskhelia? Il calciatore georgiano è come la locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno morde la rotaia con i suoi muscoli d’acciaio. Lotta Scudetto? Non bisogna sottovalutare la Juventus, perché ha ritrovato sia la coesione di squadra che giocatori importanti. Nella prima parte di stagione sembrava un’armata brancaleone, mentre adesso darà filo da torcere per la vittoria del campionato a Napoli, Inter e Milan”.