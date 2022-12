Napoli beffato, interferenze da Torino: sfuma l’arrivo dell’attaccante?

Da Torino non sono arrivate delle buone notizie in sede di calciomercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Tutto l’ambiente partenopeo si sta preparando alla gara di mercoledì prossimo contro l’Inter di Simone Inzaghi. La gara di San Siro, di fatto, potrebbe rappresentare una vera svolta per la stagione per entrambe le squadre.

Infatti, il Napoli, in caso di successo, potrebbe volare in classifica. L’Inter, invece, ha l’assoluto obbligo di vincere se vuole continuare a sperare di vincere lo Scudetto. Tuttavia, proprio tra le fila nerazzurre, bisogna registrare una cattiva notizia che riguarda Mkhitaryan.

L’ex giallorosso, infatti, è uscito anzitempo nell’amichevole disputata ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per colpa di un problema muscolare. La presenza di Mkhitaryan contro il Napoli, quindi, è in forte dubbio. Ma oltre alle questioni di campo, il club partenopeo è molto attento anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, per Cristiano Giuntoli ci sono degli importanti aggiornamenti.

Napoli, su Cheddira bisogna registrare anche l’interesse del Torino di Cairo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli deve registrare una nuova concorrente per un suo obiettivo di mercato, visto che anche il Torino è sulle tracce di Walid Cheddira del Bari. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra il club granata e quello pugliese per verificare le reali possibilità dell’affare.

Il presunto arrivo o meno di Cheddira, tra i protagonisti del super Marocco visto nel corso del Mondiale in Qatar, è legato ad una possibile cessione di Tony Sanabria. Il Torino ha comunque in mente già due alternative al centravanti del Bari, ovvero Shomurodov della Roma e Nzola dello Spezia ( più plausibile nella prossima sessione estiva di calciomercato).

In attesa di conoscere eventuali aggiornamenti sul destino di Cheddira, il Napoli ha già comunque chiuso una prima operazione molto importante. Infatti, per lo scambio di prestiti con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski si attende solo l’ufficialità. Il terzino polacco, quindi, sarà la nuova riserva di Giovanni Di Lorenzo, quest’ultimo ormai prossimo al rinnovo del contratto.