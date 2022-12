Colpo dal Real Madrid, è incredibile: in campo contro il Napoli?

Un ex calciatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe giocare nelle prossime settimane contro il Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un mese di gennaio molto ‘caldo’. Gli azzurri, infatti, in pochi giorni avranno ben tre scontri diretti ( due di questi al Maradona) contro Inter, Juventus e Roma e due trasferte molto insidiose contro la Sampdoria di Stankovic e la Salernitana di Davide Nicola.

Il prossimo mese, di fatto, potrebbe dire già molto sulle sorti del campionato. Gli azzurri, viste le due sconfitte in amichevole contro il Villarreal e contro il Lille, arrivano a queste gare con qualche dubbio di condizione. Anche se Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, ha parlato così a ‘Radio CRC’ dopo l’allenamento congiunto fatto con il Napoli: “Gli azzurri stanno bene, li ho visti più sciolti”.

La squadra azzurra è ben consapevole delle difficoltà che avrà in queste gare che disputerà nel mese di gennaio. Se le partite contro Inter, Juventus e Roma si preparano da sole, quelle contro Sampdoria e Salernitana hanno molte più insidie ‘nascoste’. Proprio in una di queste due gare, il Napoli potrebbe affrontare un ex giocatore del Real Madrid.

La Salernitana ci prova per Isco: l’ex Real Madrid potrebbe giocare contro il Napoli

Secondo quanto raccolto da ‘sportitalia.com’, infatti, la Salernitana del patron Iervolino sta cercando di chiudere per Isco. L’ex ‘Blancos’, il quale si è svincolato dal Siviglia solo da qualche settimana, potrebbe essere di fatto il gran colpo della prossima sessione di mercato invernale.

Il patron Iervolino, sempre come riportato dal portale del canale televisivo, è molto fiducioso di chiudere presto l’affare. La Salernitana è arrivata ad offrire ad Isco la bellezza di 1,8 milioni di euro più dei bonus facilmente raggiungibili.

Non appena è cominciata a circolare questa voce di mercato, i tifosi granata hanno fatto impazzire i social. L’arrivo di Isco, di fatto, sarebbe una manna dal cielo per la squadra di Davide Nicola sia dal punto di vista tecnico che del marketing.