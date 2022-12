Juventus, un altro infortunio dopo Vlahovic: Napoli in pericolo

La Juventus perde un pezzo molto importante in vista del rientro in campionato: il top si ferma in amichevole, Allegri ora teme lo stop.

La Juventus, quindi, si prepara per tornare in campo in Serie A. I bianconeri sfideranno la Cremonese con l’obiettivo di ottenere altri tre punti in classifica e di accorciare le distanze con il Napoli al primo posto e il Milan al secondo. Oggi, tuttavia, in amichevole c’è stato lo stop di un big, Allegri teme l’infortunio.

Massimiliano Allegri, quindi, ha oggi avuto modo di comprendere in che condizioni sono i suoi giocatori in vista del rientro in campo con la Serie A. In questa seconda parte di stagione è importante non commettere ulteriori passi falsi. L’eliminazione dalla Champions League è stato un boccone amaro da digerire.

Quindi, ora l’obiettivo è quello di condurre un cammino ottimale tra campionato ed Europa League. L’ultima amichevole di questo 2022, proprio per prepararsi al meglio, è andata in scena questo pomeriggio contro lo Standard Liegi. Proprio nel corso della gara, tuttavia, sono arrivati i problemi per Wojciech Szczesny. Le ultime sulle sue condizioni.

Juventus, è sfida al Napoli per la vetta ma per Allegri c’è un problema: c’è lo stop di Szczesny

Wojciech Szczesny è stato protagonista della Polonia nel cammino percorso nei Mondiali in Qatar del 2022. Rientrato tra le file della Juventus, anche per queste amichevoli al seguito di Massimiliano Allegri, ha subito ritrovato il posto da titolare nelle gerarchie bianconere.

Quest’oggi la Juve è scesa in campo contro lo Standard Liegi (il match è terminato sul risultato di 1-1) ed è proprio in questa occasione che è arrivata la tegola per il tecnico bianconero. Come riferito da ‘Fantacalcio.it’, infatti: “Già orfano di Chiesa, rimasto ad allenarsi alla Continassa, Allegri perde Wojciech Szczesny alla fine del primo tempo“.

“Il portiere – si legge ancora – subito dopo l’intervallo, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidio al collo. Dopo aver provato a stringere i denti nella seconda parte dei primi quarantacinque minuti di gioco, il portiere polacco ha abbandonato il terreno di gioco e lasciato il posto a Mattia Perin“. La speranza è di riaverlo a disposizione quanto prima, soprattutto per metà gennaio quando dovrà incontrare il Napoli.