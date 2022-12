“Lo seguono…”: Calciomercato Napoli, De Laurentiis gela tutti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come agire sul mercato di gennaio: ecco costa sta succedendo

In casa Napoli è prevista solo un’operazione durante il mercato di gennaio. La formalizzazione dello scambio di prestiti con la Sampdoria, che vedrà arrivare all’ombra del Vesuvio Bartosz Bereszkynski, con l’addio di Alessandro Zanoli. Previsto anche il ritorno di Nikita Contini, dopo pochi mesi, per una questione di liste. Poi dipenderà tutto dalle occasioni che presenterà il mercato, come specificato anche da Spalletti davanti alle telecamere. Una cessione decisiva, che aprirebbe a scenari interessanti, potrebbe essere quella di Diego Demme.

Il poco spazio trovato da Demme in questi primi mesi di stagione, con sole tre presenze in Serie A, ha fatto sorgere dei seri dubbi nella mente del giocatore. Andare via per giocare potrebbe essere la scelta giusta, certo. La decisione spetta a lui, ma allo stesso tempo va accontentato il Napoli che non ha intenzione di regalare il centrocampista italotedesco.

Napoli, De Laurentiis vuole 5 milioni per Demme

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla richiesta del Napoli per Diego Demme: “Lo seguono Bayer Leverkusen e Stoccarda in Germania e Salernitana in Italia. Punta a cambiare maglia ma nessun club ha offerto i cinque milioni che ha richiesto De Laurentiis”. Parole che mettono in chiaro le cose sulla situazione dell’ex Lipsia. Ieri il suo agente Busiello ha specificato che se nei prossimi giorni non ci sarà una proposta concreta, Demme resterà al Napoli per altri sei mesi e poi si valuterà il da farsi.

Come suo eventuale sostituto, il Napoli segue diversi profili. Tra questi, c’è il centrocampista danese Hjulmand, che con il Lecce sta disputando un ottimo campionato. Prelevato da Corvino dall’Admira Wacker, probabilmente sarà la prossima plusvalenza dei salentini. Ma ci sono anche altri club disposti ad acquistarlo, come la Roma. Si tratta di un classe ’99 che ha ampi margini di miglioramento e soprattutto un contratto in scadenza nel 2024. Prima dell’estate il Lecce dovrà cederlo per evitare che vada in scadenza e lo perda a zero.