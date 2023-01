Ballottaggio Napoli, Spalletti ha un ‘problema’ da risolvere

Napoli, mister Luciano Spalletti deve trovare la quadra alla situazione: c’è un problema da risolvere nella seconda parte di stagione.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è al lavoro per ripartire col piede giusto. Nella seconda parte di stagione, il club partenopeo ha intenzione di blindare il primo posto in classifica generale e di consolidare il vantaggio accumulato nelle prime quindici giornate di campionato. I partenopei, ancora imbattuti dopo la prima parte di stagione, dovranno fare i conti con l’Inter di Simone Inzaghi il prossimo 4 gennaio 2023.

Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, la formazione nerazzurra di Inzaghi ospita gli azzurri in un match che preannuncia spettacolo. Quali saranno le mosse di Luciano Spalletti? C’è grande attesa per capire se gli esperimenti tentati durante le amichevoli in Turchia ed al Maradona contro Villareal e Lille verranno proposti anche in campionato.

Napoli, abbondanza in attacco: come farà Spalletti?

Se tra difesa e centrocampo gli uomini e le soluzioni a disposizione sono numerose, la vera abbondanza è nel reaprto offensivo della rosa. Victor Osimhen, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano e Matteo Politano sono quasi sempre tutti in ballotaggio: tre maglie per sei uomini a disposizione. E che uomini. Probabilmente giocherebbero tutti titolare in ogni squadra della massima serie italiana.

Se Kvara è intoccabile, gli altri sembrano ‘costretti’ a ruotare di partita in partita. A seconda dell’impegno e della vicinanza con la gara successiva, Spalletti ha scelto gli uomini migliori a disposizione. Lozano e Politano hanno esattamente lo stesso minutaggio in stagione, anche se il messicano è partito in qualche occasione in più dalla panchina. Simeone e Raspadori scalpitano e provano ad incalzare il titolarissimo Osimhen. Sempre pronti quando chiamati in causa in campionato ed in Champions League, l’ex Verona e l’ex Sassuolo hanno dimostrato di essere fondamentali sin da subito. Cosa deciderà di fare Spalletti nel nuovo anno? Il tecnico del club azzurro ha un ‘problema’ da risolvere. Un ‘problema’ che probabilmente farebbe comodo a qualsiasi allenatore.