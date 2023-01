Calciomercato Napoli, c’è l’addio al big dopo la sconfitta: la notizia

Il Napoli riprende nel peggiore dei modi e sul mercato il big è pronto a dire addio: arriva la notizia dopo la gara di Milano

Una vera e propria doccia fredda. La ripartenza non è stata delle migliori in casa Napoli, con il 2023 che è cominciato con la prima sconfitta in campionato e la Serie A nuovamente riaperta nella corsa al titolo. Soprattutto è cominciato con una prestazione davvero scialba da parte degli azzurri, mai parsi così sterili e inconcludenti come fatto ieri tra le mura di San Siro.

Storcono il naso i tifosi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il mister Luciano Spalletti. La formazione azzurra deve rialzarsi il prima possibile, nella speranza di non gettare al vento i cinque punti di vantaggio che ancora resistono tra la prima e la seconda posizione. Intanto, incalza anche il mercato. Mentre Giuntoli attende di formalizzare l’affare Bereszynski, si apre il fronte delle uscite. Anche e soprattutto in vista della prossima sessione di mercato, quella che partirà nell’estate del 2023.

Calciomercato Napoli, Lozano può dire addio nel 2023: ecco lo scenario dopo la prima sconfitta

Fronte delle uscite che riconduce, in particolare, al nome e cognome di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza contrattuale nel 2024 e del rinnovo con gli azzurri non vi è nemmeno l’ombra. Anche perché le cifre del suo ingaggio sono alte e la presidenza De Laurentiis potrebbe decidere di tagliarlo e lasciarlo partire la prossima estate, sempre in linea con il lifting salariale ormai intrapreso dal Napoli.

Secondo l’edizione online de ‘La Repubblica’, su Lozano si sta preparando il mercato della Premier League. I due club maggiormente interessati all’ex PSV Eindhoven corrisponderebbero ad Arsenal e Newcastle, in questo momento nella top 3 del campionato inglese e alla ricerca di esterni da aggiungere ai rispettivi organici. La valutazione che fa il Napoli di Lozano non è altissima: tra i 20 e i 30 milioni di euro, compatibilmente con quelle che saranno le richieste di mercato nel prossima sessione di mercato. A questa stagione l’ardua sentenza.