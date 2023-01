Napoli, questa non ci voleva: la ‘maledizione’ si è avverata e i tifosi tremano

Il Napoli ora trema dopo la sconfitta di Milano. La ‘maledizione’ si è avverata, i tifosi sono preoccupati per come andrà gennaio: il motivo

La ripartenza è stata pessima e ha realizzato quello che era il principale timore dell’ambiente. Il Napoli perde a San Siro contro l’Inter, in una gara dove la formazione di Luciano Spalletti non è mai apparsa realmente padrona del proprio destino. Svagata e appesantita dai carichi invernali, quella di Milano è stata senza dubbio la peggior prestazione stagionale degli azzurri.

Adesso, però, bisognerà ripartire ancora una volta. Domenica c’è la trasferta di Marassi, dove il Napoli dovrà affrontare una Sampdoria rigenerata dalla cura Dejan Stankovic. E a Genova, non saranno concessi ulteriori passi falsi. Anche perché le altre si avvicinano e il campionato è ancora lunghissimo. Perciò bisogna subito rimboccarsi le maniche e ritrovare il miglior temperamento. I tifosi sperano in una reazione immediata degli uomini di Luciano Spalletti, che ieri a Milano non sono riusciti a spezzare una maledizione che adesso si è avverata e fa tremare per davvero tutto il popolo napoletano.

Sì, perché la Milano nerazzurra per il Napoli è diventata una vera e propria maledizione. Gli azzurri non vincono in casa dell’Inter dalla primavera del 2017, quando fu José Maria Callejon a punire la formazione allora allenata da Stefano Pioli. Da lì, gli azzurri hanno sempre perso e lo hanno fatto in maniera sempre rocambolesca e sfortunata. Non è il caso della gara di ieri, però, dove gli uomini di Spalletti sono usciti meritatamente battuti da Milano, per quanto il tiro nei minuti di recupero di Raspadori gridi ancora vendetta.

Intanto, i tifosi ora tremano per davvero. La sconfitta contro l’Inter ha riaperto il campionato e riportato a soli cinque punti di distacco il Milan campione in carica. Servirà una pronta reazione domenica contro la Sampdoria, nella speranza che poi i rossoneri inciampino nella gara interna contro la Roma, qualche ora più tardi.