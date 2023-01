Napoli, Di Lorenzo fa commuovere tutti: il ricordo per Vialli

Le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e difensore della Nazionale italiana, nel ricordo di Gianluca Vialli sono molto toccanti.

Il 6 gennaio del 2023 dagli appassionati del calcio e del mondo sportivo sarà ricordato sempre come un giorno triste, malinconia. All’età di 58 anni si è spento Gianluca Vialli, dopo una lunga lotta contro un doloroso tumore. È accaduto a Londra, dove da tempo era ormai in ospedale l’ex calciatore e aiutante di Roberto Mancini da Ct della Nazionale italiana. Anche l’anziana madre nelle scorse settimane, insieme a tanti amici e colleghi, aveva viaggiato in aereo per stargli accanto e rendergli più lievi le sofferenze.

A dare l’annuncio o meglio la conferma questa mattina è stata la famiglia di Vialli, che ha sottolineato che gli ultimi momenti dell’ex giocatore sono stati comunque insieme ai suoi cari. “È spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

La FIGC è stata la prima ad unirsi al dolore, considerato l’esempio di talento sportivo e di spessore umano che ha rappresentato la figura di Gianluca Vialli per lo sport, italiano in particolare. Durante la prossima giornata di Serie A, sarà osservato un minuto di raccoglimento a centro campo.

Napoli, Di Lorenzo ricorda Vialli: “Ci spronava a dare il massimo”

Insieme al Ct Mancini, Vialli è stato fra i grandi volti dell’Italia vincente ad Euro2020. Il suo abbraccio commosso con l’amico tecnico, appena dopo la vittoria, ha davvero fatto il giro del mondo così come i tanti video che lo riprendono dando indicazioni ai calciatori tanto in campo quanto nell’intimità del ritiro. Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ a tal proposito è intervenuto Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e giocatore della Nazionale italiana: “Sapevamo che la situazione si stesse aggravando, ma siamo senza parole”.

Il difensore ha ricordato i momenti condivisi durante gli Europei: “Porto dentro di me il percorso e il ricordo di una persona eccezionale dai valori importanti. Nonostante non stesse bene ci è sempre stato vicino e questo fa capire che persona era e questi ricordi li porterò sempre dentro di me. Oggi è una giornata molto triste. Ci parlava e ci caricava, ci spronava a dare il massimo di noi stessi. Voglio ricordarlo con il sorriso e l’immagine della Coppa dell’Europeo alzata al cielo”. Poi una breve parentesi verso Sampdoria-Napoli: “Affrontiamo le prossime partite, tenendo presente che ciò che abbiamo fatto non conta più. Dobbiamo guardare avanti”.