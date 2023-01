✉️ Calciomercato Napoli, la lettera è improvvisa: c’è l’addio

Napoli, attenzione alla lettera d’addio che arriva poco prima della gara contro la Sampdoria. La separazione è cosa ormai fatta, i dettagli

Ripartire dopo la sconfitta di Milano e lanciare un nuovo segnale al campionato e a tutte le altre che inseguono. Il Napoli ha le idee chiare in questa vigilia di campionato, con gli azzurri guidati e allenati da Luciano Spalletti che domani saranno in campo in quel di Marassi per la difficile partita contro la Sampdoria. Una gara complicata, alimentata e spinta anche dalle difficoltà ambientali che incomberanno dopo la sentita scomparsa di Gianluca Vialli.

Nonostante il dolore congiunto ed espresso in conferenza stampa, il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato ad isolarsi e a raggiungere il risultato pieno con ogni mezzo possibile. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovare punti e certezze, nel mentre che la dirigenza partenopea ha formalizzato l’unico e principale rinforzo della sessione invernale. Proprio dalla Sampdoria è arrivato ufficialmente Bartosz Bereszynski, mentre a Genova è sbarcato il giovane Zanoli nello scambio di prestito con i blucerchiati.

Napoli, ecco Bereszynski: arriva anche la lettera d’addio del polacco alla ‘sua’ Sampdoria

L’arrivo del polacco in azzurro combacia proprio con la vigilia della sfida alla sua ex. La Sampdoria ha portato Bereszynski in Serie A e nel grande calcio, rendendolo un punto di riferimento anche per la propria Nazionale. Un rapporto speciale tra i due, che il neo-terzino del Napoli ha omaggiato con una lunga lettera d’addio sui propri canali social.

“Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni – scrive l’ormai ex Bereszynski – Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi”. Poi il polacco non esclude un ritorno a Genova, in un futuro lontano: “Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso”.