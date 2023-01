“È autorizzato”: colpo di scena Napoli, succede prima della Sampdoria

Il Napoli scalda i motori in vista della Sampdoria, ma occhio al colpo di scena che lascia increduli tutti i tifosi azzurri. Ecco svelato il motivo

San Siro è stato un buco nell’acqua, ma ora bisogna subito rialzare la testa e tornare a macinare punti. Lo sa bene il Napoli, che dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter vuole ripartire alla grandissima. Farlo, però, sarà tutt’altro che semplice: domani si andrà in campo a Marassi, tra le mura amiche di una Sampdoria in grande rispolvero. Non solo per i tre punti ritrovati in campionato nell’ultimo turno contro il Sassuolo, ma anche e soprattutto per la voglia di omaggiare la scomparsa della leggenda Vialli con una grande prestazione.

In conferenza stampa, lo stesso Spalletti ha avvertito i blucerchiati: al suo Napoli girano ancora le scatole per la brutta prestazione di Milano e al Ferraris di Genova è a caccia di punti Scudetto. Saranno previsti cambiamenti nell’undici azzurro, come ammesso proprio dal tecnico di Certaldo, senza fare nomi e senza dare indizi come di consueto. Quali saranno i designati per andare in panchina? E quali i loro sostituti scelti? Domane alle quali Spalletti risponderà poco prima delle formazioni ufficiali, anche se tiene in caldo già qualche colpo di scena.

Verso Sampdoria-Napoli, Spalletti ha pronto il colpo di scena: c’è la rivelazione nel weekend

A svelare tutto o quasi è l’edizione online de ‘Il Corriere dello Sport’. Secondo il noto quotidiano, il colpo di scena principale sarà l’impiego dal primo minuto di Tanguy Ndombele, che senza dubbio: “[…] È autorizzato a sperare in una maglia da titolare”. L’ex Lione e Tottenham è sembrato in palla sia nelle amichevole che soprattutto nella trasferta di San Siro, dove è entrato molto bene.

Resta da capire solo chi gli farà posto in mediana tra Zielinski e Anguissa. Entrambi i titolarissimi di Luciano Spalletti sono apparsi sotto tono e non sarà semplice individuare quale dei due partirà dalla panchina per fare spazio a Ndombele. I tifosi intanto attendono.