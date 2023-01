“Provi a dirlo… bravo!”: Spalletti show in diretta contro DAZN

Spalletti show nel post-partita di Sampdoria-Napoli: il tecnico non ci sta e sfida il giornalista di ‘DAZN’ su una questione in particolare.

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante, con carattere, contro la Sampdoria nel corso del pomeriggio odierno. Gli azzurri non hanno sbagliato ma Luciano Spalletti, nel post-partita, non si è trattenuto. La sua risposta in diretta a ‘DAZN’ ha spiazzato tutti. Tifosi e non.

Il tecnico partenopeo, quindi, ha detto la sua dopo la gara giocata dai suoi contro i blucerchiati in Serie A. Ed è stato un vero e proprio Spalletti show dovuto a una domanda nello specifico.

Il riferimento è andato infatti inevitabilmente alla questione rigori. Perché nel primo tempo Matteo Politano ha sbagliato dagli undici metri, impedendo alla squadra di andare subito in vantaggio. Nel secondo tempo, un secondo penalty è stato affidato ad Elmas che, invece, non ha sbagliato. Le parole dell’allenatore.

Spalletti scatenato in diretta a ‘DAZN’ nel post-partita di Sampdoria-Napoli: ecco cos’è successo

Nel post-partita, ai microfoni di ‘DAZN’, ha parlato Luciano Spalletti. E una delle domande ha fatto riferimento alla questione rigori: “Kvaratskhelia avrebbe dovuto tirare il primo rigore. Il rigorista è lui. Ma poi hanno deciso i giocatori. È comunque positivo che qualcun altro si faccia carico di questa situazione, è sintomo di personalità. Sono cose normali. Mettere sempre il dubbio, questi giochini non funzionano”.

E poi, ancora più pungente, l’allenatore ha risposto così al giornalista di ‘DAZN’ in diretta: “Siamo organizzati benissimo, non fate allusioni. Il secondo lo deve battere Elmas perché ho deciso io così. Il primo hanno deciso loro, ma è un qualcosa che i giocatori possono fare. Siamo organizzati bene, provi a dirlo“, ha provocato il tecnico. E dopo la ripetizione della frase da parte del giornalista, Spalletti ha concluso con un perentorio: “Bravo!”.